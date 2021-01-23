24 січня свята: що не можна робити в Федосєєв день і іменинники

24 січня в народі відзначається як Федосєєв день. Крім того, цей день відомий як Міжнародний день освіти та Міжнародний день ескімо.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, яку погоду чекати найближчими днями. Про те, що не можна робити 24 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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У християнській традиції в цей день Феодосій Великий. Саме він ще в кінці 5 століття заборонив на законодавчому рівні язичницькі вірування. У православному ім`янослові ім'я Феодосія співвідносять з декількома ранньохристиянськими святими – преподобними Феодосієм Кіновіархом і мучеником Феодосієм Сірмірским.

У стародавні часи цей день був дуже холодним, тому народні прикмети пов'язані з вигнанням нечистої сили, які "чаклувати" морози. Також від цих морозів чекали біди: "Мороз худ, готує хлуд".

У 2018 році Генеральна Асамблея ООН ввела Міжнародний день освіти, щоб визнати його роль в досягненні миру і розвитку. Крім того, в цей день варто задуматися про актуальні проблеми освіти, які є у всіх країнах світу. Також 24 січня заведено проводити заходи, присвячені освіті.

24 січня також відзначається Міжнародний день ескімо. Ця дата була обрана для свята не випадково. Саме в цей день, 99 років тому, в штаті Айова, США Християн Нельсон запатентував легендарне морозиво, яке люблять діти й дорослі вже майже ціле століття.

Люті морози 24 січня обіцяють в найближчому майбутньому затяжні холоди.

Якщо в цей день помітно потепліє, то буде рання весна.

У народі говорили, що Федосєєві морози – яровий посієш пізно.

Надмірно теплий день 24 січня віщує ще сильніший "мінус" на градуснику.

У цей день заборонено брати гроші в борг.

Також 24 січня коштує відмовитися від манікюру і підстригання нігтів.

Крім того, у Федосєєв день не можна обрізати волосся, тому краще відмовитися від походу в салон краси.

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