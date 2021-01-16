Яке свято 17 січня: собор 70-ти апостолів та інші свята, прикмети й іменинники

17 січня православна церква відзначає передсвято Богоявлення, собор 70-ти апостолів, а також День святих Зосима і Феоктиста. У світі святкують Всесвітній день снігу.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя цього року. Про те, що не можна робити 17 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини святкують цього дня: Антон, Артем, Олександр, Зінаїда, Йосип, Марк, Микола, Павло, Степан, Пилип, Лука, Яків.

Цього року останній із дванадцяти святих днів після свята Різдва Христового до Водохрещенського святвечора припадає на неділю.

Собор 70 апостолів – це свято, встановлене православною церквою на честь святих, яких обрав Ісус Христос, щоб благовістити Євангеліє всьому всесвіту. Обрані 70 апостолів проповідували в різних країнах, після чого багато хто з них прийняв смерть у муках.

За народним календарем, саме в цей день нечиста сила набирає міць, щоб опісля залишити світ людей. Тому 17 січня потрібно бути обережнішими. У давнину люди проводили обряди, щоб прогнати від себе нечисту силу.

Це свято з'явилося у 2012 році за ініціативою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). Цей день придумали для того, щоб підвищити інтерес людей до зимових видів спорту й активного дозвілля. До карантину 17 січня в різних країнах відбувалися масштабні "снігові фестивалі", на яких діти та дорослі змагалися на ковзанах, лижах і сноубордах.

Червоний захід 17 січня віщує незабаром вітряну погоду.

Якщо в цей день опускаються низько хмари, то мороз вдарить ще сильніше.

Якщо небо вночі зоряне – буде сонце і мороз.

Якщо в цей день піде сніг – бджоли принесуть багато меду, коли потеплішає.

17 січня не варто брати в далеку дорогу дітей. Це погана прикмета, яка може накликати біду.

За народним повір'ям, у цей день необхідно зашити в хустку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникові.

Також 17 січня не можна розв'язувати робочі питання і судові справи, пов'язані з нерухомим майном.

Цього дня небезпечно сваритися і конфліктувати.

Вкрай несприятливо буде також брати у шлюб у День Зосима і Феоктиста.

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