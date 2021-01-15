15 січня: яке свято відзначають, прикмети на день Сильвестра і що не можна робити

15 січня Православна церква відзначає День пам'яті святого Серафима Саровського, а в народному календарі слов'ян 15 січня відоме як Сильвестрів день, або Куряче свято.

У цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 15 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменинники 15 січня: Юліана, Уляна, Юлія, Єгор, Сильвестр, Василь, Марк, Кузьма, Сергій, Петро, Павло.

15 січня православні віряни вшановують у церкві чудотворця Серафима Саровського. Відповідно до Писання, преподобний Саровський самостійно відбивав напади нечистої сили. Також відомо, що за життя він молився на камені тисячу ночей.

У народному календарі слов'ян 15 січня означало, що пора зайнятися чисткою курників і заговорюванням від нечистої сили і лихоманки. Зокрема, східні народи вичищали курники, а болгари – хліва буйволів.

Щоб захистити курей і півнів від злих духів, усередині курятника підвішували чорний камінь із діркою – "курячого бога". Також українці обкурювали сараї з домашньою птицею смолою, щоб захистити від курячої сліпоти. Дітям цього дня заведено було дарувати іграшки з глини.

Якщо півень рано заспівав – незабаром буде відлига, а якщо на ніч – чекати зміни погоди.

Якщо ввечері затягнуло небо хмарами, це також означало зміну погоди.

Якщо на небі молодик – наступний день буде вітряним.

Снігова буря 15 січня обіцяє міцні морози найближчим часом.

У Куряче свято намагалися не їсти м'яса, зокрема курячого. У минулі століття вірили, що інакше щастя може злетіти з дому.

Згідно з місячним календарем, 15 січня не варто займатися судовими справами.

15 січня заборонено влаштовувати гучні скандали та сваритися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в січні 2021 року: церковний календар.