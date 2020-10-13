14 жовтня: яке завтра свято, прикмети на Покрову Богородиці та іменинники

14 жовтня православні християни в усьому світі святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Українці також відзначають дві важливі дати: День захисника України і День українського козацтва.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 14 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Покров Пресвятої Богородиці

Це свято відзначається щорічно 14 жовтня, а з'явився на Русі ще в 1164 році. За переказами, Пресвята Діва з ангелами з'явилася до віруючих, звернулася до Господа, стягнула покривала з голови і накрила всіх в храмі від ворогів. Через це греки змогли перемогти сараціонев.

Це неперехідне велике православне свято, в основу якого покладено спогад про явище святому Андрію Юродивому Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, де зберігалася риза Богородиці.

У цей день віруючі ходять до церкви, а до Пресвятої Богородиці звертаються з молитвами про своїх сім'ях. Крім того, багато хто вірить, що шлюб, укладений на Покрову, завжди буде під захистом Діви Марії, тому 14 жовтня можна помітити велику кількість весіль.

Також Покров вважається особливим днем для незаміжніх дівчат. У свято було прийнято молитися біля ікони Божої Матері про хороше чоловіка і міцну сім'ю в майбутньому. Дівчата проговорювали: "Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку, хоч ганчіркою, хоч квіткою, аби не залишитися дівою".

День захисника України

14 жовтня в країні також офіційно святкують День захисника України. Свято було встановлено в 2014 році указом президента Петра Порошенка.

Метою Дня захисника України позначено вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві. Разом з установою цієї дати в Україні було скасовано радянський аналог свята – День захисника вітчизни, який відзначався 23 лютого.

День українського козацтва

Свято приурочене до Покрову, оскільки Матір Божа вважається захисницею і покровителькою козаків. Ця дата встановлена указом президента від 7 серпня 1999 року, з огляду на історичне значення і заслуги козацтва в утвердженні української державності.

Прикмети 14 жовтня:

Звідки вітер дме – звідти морози прийдуть.

Журавлі летять – до ранньої і холодної зими.

Сніг на Покров - до сніжної зими.

На вулиці бруд під ногами – зима встане через чотири седьміни.

Що не можна робити на Покров 14 жовтня

Займатися домашніми справами: прибиранням, пранням, шиттям, рукоділлям. Порядок наводили напередодні свята.

Відмовляти в гостинності. Вважається, що привітний прийом гостей принесе в дім достаток.

Лаятися, злитися, лихословити. Час варто присвятити чистим помислам.

Вживати алкоголь і переїдати. Зазвичай в свято Пресвятої Богородиці поста немає. Але в 2020 році він припадає на середу – пісний для православних день. Яйця, м'ясні, молоко і страви з них є не можна, але дозволяється риба.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в жовтні 2020 року: церковний календар.