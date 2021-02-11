12 лютого: прикмети на Свято Трьох Святителів та іменинники

Анастасія Польська
Анастасія Польська
Свята
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12 лютого: прикмети на Свято Трьох Святителів та іменинники

12 лютого віряни православної церкви святкують Свято Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. У всьому світі відзначають День Дарвіна.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 12 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела святкують: Василь, Володимир, Григорій, Петро, Стефан.

Свято Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова й Іоанна Златоуста

Василь Великий, Григорій Богослов й Іоанн Золотоустий запам'яталися в релігії як вчителі для всіх часів і народів. Вони зіграли виняткову роль у формуванні догматики, богослужіння та церковного життя.

День 12 лютого відомий у православ'ї як День Трьох Святих

У народі цей день називають святом сімейної святості, оскільки три сім'ї святителів були аристократами, ревними вірянами, тому виховали своїх дітей у любові й повазі до віри. Також вважалося, що в цей день потрібно примиритися з усіма ворогами. Для цього варто було придбати ікону Трьох Святих, запалити три свічки та прочитати особливу молитву на примирення.

Також у це свято запрошували до себе родичів і близьких.

День Дарвіна

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна, присвячений дню народження знаменитого англійського вченого, відзначається щорічно 12 лютого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини. За життя Дарвін був яскравим представником науки ХІХ століття, а його теорію було розцінено ще за життя вченого як науковий переворот.

Народні прикмети на 12 лютого

  • Якщо на небі вночі зійде червоний місяць – незабаром чекайте сильного вітру.

  • Подув північний вітер, а хмар немає – до сирого року.

  • Якщо в цей день дерева стоять в інеї, значить, можна чекати потепління.

  • Зайці приходять у сади – лютий буде суворим.

Якщо на небі вночі зійде червоний місяць – незабаром чекайте сильного вітру
Що не можна робити 12 лютого

  • У день Трьох Святих категорично не можна прясти й шити.

  • Також у це свято не можна займатися фізичною працею, щоб не хворіли потім руки весь рік.

  • Заборонено 12 лютого лаятися, ревнувати, пліткувати та злословити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції та історії Дня святого Валентина, який щорічно відзначається 14 лютого.

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