12 лютого: прикмети на Свято Трьох Святителів та іменинники

12 лютого віряни православної церкви святкують Свято Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. У всьому світі відзначають День Дарвіна.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 12 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела святкують: Василь, Володимир, Григорій, Петро, Стефан.

Василь Великий, Григорій Богослов й Іоанн Золотоустий запам'яталися в релігії як вчителі для всіх часів і народів. Вони зіграли виняткову роль у формуванні догматики, богослужіння та церковного життя.

У народі цей день називають святом сімейної святості, оскільки три сім'ї святителів були аристократами, ревними вірянами, тому виховали своїх дітей у любові й повазі до віри. Також вважалося, що в цей день потрібно примиритися з усіма ворогами. Для цього варто було придбати ікону Трьох Святих, запалити три свічки та прочитати особливу молитву на примирення.

Також у це свято запрошували до себе родичів і близьких.

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна, присвячений дню народження знаменитого англійського вченого, відзначається щорічно 12 лютого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини. За життя Дарвін був яскравим представником науки ХІХ століття, а його теорію було розцінено ще за життя вченого як науковий переворот.

Якщо на небі вночі зійде червоний місяць – незабаром чекайте сильного вітру.

Подув північний вітер, а хмар немає – до сирого року.

Якщо в цей день дерева стоять в інеї, значить, можна чекати потепління.

Зайці приходять у сади – лютий буде суворим.

У день Трьох Святих категорично не можна прясти й шити.

Також у це свято не можна займатися фізичною працею, щоб не хворіли потім руки весь рік.

Заборонено 12 лютого лаятися, ревнувати, пліткувати та злословити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції та історії Дня святого Валентина, який щорічно відзначається 14 лютого.