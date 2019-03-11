12 березня 2019: яке сьогодні свято

12 березня 2019 в Україні та світі відзначають кілька історичних подій і пам'ятних дат. Так, сьогодні святкують день Прокопа, а також відзначає свій день народження Поль Ван Авер, відомий, як Stromae.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
День Прокопа
12 березня відзначають день Прокопа. У цей день було прийнято перевіряти насіння, робити магічні обряди на добрі жнива і гарний урожай, лагодити інвентар. Якщо дороги ще не висохли, то в цей день було заборонено вирушати в дорогу, оскільки могло спіткати нещастя.
Іменини 12 березня
Михайло, Петро.
Народилися 12 березня
1922 - Джек Керуак (пом. 1969), американський письменник.
1956 - Стів Харріс, британський бас-гітарист, засновник і автор більшості пісень хеві-метал-групи "Iron Maiden".
1979 - Піт Доерті, британський музикант і поет, вокаліст і гітарист груп "The Libertines" і "Babyshambles".
1985 - Поль Ван Авер, бельгійський співак, репер, музикант і автор пісень, більш відомий як Stromae.
Народні прикмети 12 березня
Проліски з'явилися – час починати польові роботи;
Верба розпускається – час проводити посів;
Капає з дахів – не можна в далеку дорогу вирушати;
Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – буде невдалий день.
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