Фото курячого яйця побило всі рекорди Instagram за лайкам: що в ньому такого

Фотографія яйця, опублікована акаунтом @world_record_egg, стала найпопулярнішою в Instagram.

Як повідомляє Hollywood Reporter, акаунт був створений спеціально, щоб побити рекорд знімка дитини моделі Кайлі Дженнер і репера Тревіса Скотта. Фото було опубліковано 4 січня і набрало більше 24 мільйонів лайків.

"Давайте разом встановимо світовий рекорд і отримаємо пост, який найбільше лайкають в Instagram, побивши поточний світовий рекорд Кайлі Дженнер (18 мільйонів)", — підписали публікацію.

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За словами інсайдерів, власник акаунта назвав яйце Eugene. Також він поділився, що бачив виклик в тому, щоб побити рекорд моделі, при цьому не мав "нічого особистого".

Зазначимо, що Кайлі відповіла на новину про те, що фото яйця стало найпопулярнішим, опублікувавши відео, на якому вона спробувала підсмажити яєчню на асфальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фотоконкурс Photoboz Instagram Photography Awards (PIPAs) назвав найкращі знімки, які були опубліковані в Instagram у 2018 році.

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