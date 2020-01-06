Золотий глобус 2020: найвідвертіші вбрання премії

У ніч на 6 січня в США пройшла церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за 2019 рік. Захід відвідало безліч знаменитостей.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші вбрання зірок.

Канадська модель Вінні Харлоу, яка страждає на рідкісне захворювання вітіліго, продемонструвала відвідувачам премії свої стрункі ноги.

Актриса Руні Мара в чорному нуарному мереживі Givenchy Haute Couture продемонструвала досить відверте декольте.

Одна з найбільш затребуваних актрис Голлівуду Скарлетт Йоханссон з'явилася на червоній доріжці в червоному вбранні весільного бренду Verа Wаng.

Одним з найбільш відвертих образів став костюм 42-річної Керрі Вашингтон. На червоній килимовій доріжці зірка з'явилася в чорному вбранні від Altuzarra, що складається з шовкової сукні і піджака, і туфлях від Magda Butrym.

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