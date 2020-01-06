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6 січня • оновлено в 08:42
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Золотий глобус 2020: найвідвертіші вбрання премії

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У ніч на 6 січня в США пройшла церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за 2019 рік. Захід відвідало безліч знаменитостей.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші вбрання зірок.

Золотий глобус 2020: найвідвертіші вбрання премії
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Канадська модель Вінні Харлоу, яка страждає на рідкісне захворювання вітіліго, продемонструвала відвідувачам премії свої стрункі ноги.

Золотий глобус 2020: найвідвертіші вбрання премії

Актриса Руні Мара в чорному нуарному мереживі Givenchy Haute Couture продемонструвала досить відверте декольте.

Золотий глобус 2020: найвідвертіші вбрання премії

Одна з найбільш затребуваних актрис Голлівуду Скарлетт Йоханссон з'явилася на червоній доріжці в червоному вбранні весільного бренду Verа Wаng.

Золотий глобус 2020: найвідвертіші вбрання премії

Одним з найбільш відвертих образів став костюм 42-річної Керрі Вашингтон. На червоній килимовій доріжці зірка з'явилася в чорному вбранні від Altuzarra, що складається з шовкової сукні і піджака, і туфлях від Magda Butrym.

Золотий глобус 2020: найвідвертіші вбрання премії

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку антитрендових речей на зиму 2020 року.

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Автор
Марія Дідик
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