Зніміть це негайно: одяг, від якого треба позбутися взимку

З віком жінкам варто відмовлятися від деяких елементів одягу, оскільки вони стають недоречними або виходять із моди.

Щоб виглядати розкішно і бути в тренді взимку, варто позбутися чотирьох речей, які виглядають добре на зовсім молоденьких дівчатках, передає "Жіночий Рамблер".

Міні

міні yoins

Подібний одяг непогано виглядає на зовсім юних дівчатках. Незважаючи на те, що така довжина допомагає підкреслити фігуру, взимку краще від неї відмовитися. По-перше, в такому одязі холодно. До того ж, потрібно берегти жіноче здоров'я.

Пальто з хутряним коміром

Пальто з хутряним коміром pinterest

Такий елемент гардеробу старить мінімум на 10 років, особливо, якщо йдеться про приталене пальто з опушкою на комірі й манжетах. Краще вибрати строгий крій.

Шуба в підлогу

Шуба в підлогу SM News

Цей одяг "краде молодість", особливо, якщо він темного відтінку. Краще замінити шубу на пуховик або пальто.

Шапки з помпонами

Шапка з помпоном pinterest

А такий елемент навпаки виглядає дивно на жінках, старше 30 років. Краще віддати перевагу хустці, берету, капелюшку або акуратній шапочці, залежно від того, що на тілі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, від якого верхнього одягу потрібно позбутися взимку, оскільки це не модно.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.