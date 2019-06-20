ЗМІ розібрали вбрання дружини Зеленського на зустрічі з Макрон: скільки коштує

ЗМІ дізналися скільки коштує вбрання першої леді України Олени Зеленської, в якому вона разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Парижа (Франція).

Дружина президента одягла костюм від українського дизайнера Олени Реви і бежеві туфлі-човники від відомого малайзійського бренду Джиммі Чу (Jimmy Choo), пише "Страна.ua".

Олена Зеленська на зустрічі з Бріджит Макрон instagram.com/olenazelenska_official

На офіційному сайті дизайнера ціна на жакет становить €500-700, а спідницю можна придбати за €600-700.

Зеленська і Макрон instagram.com/olenazelenska_official

Взуття Jimmy Choo у Києві можна купити за 15 900 гривень (приблизно €540).

Туфлі Jimmy Choo instagram.com/olenazelenska_official

Як писав OBOZREVATEL, новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі. Фото вбрання з'явилося на її офіційній сторінці в Instagram. На знімках вона позувала разом із дружиною глави Франції Бріджит Макрон.

Олена Зеленська і Бріджит Макрон instagram.com/olenazelenska_official

Зазначимо, що раніше розгорівся ажіотаж навколо стилю президента Володимира Зеленського. Багато користувачів мережі розкритикували президента за те, що він нібито ігнорує дрес-код.

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