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Зірка Голлівуду вийшла в світ в українській вишиванці

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Голлівудська зірка Кетрін Зета-Джонс прийшла на літній бранч з чоловіком Майклом Дугласом в бавовняній туніці від українського бренду Yuliya Magdych.

Вона вишита червоними бавовняними нитками національним українським орнаментом "Київські каштани". Фото в платті від українського бренду Кетрін Зета-Джонс виклала на своїй сторінці в Instagram. Ціна наряду склала трохи менше 700 доларів.

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Зірка Голлівуду вийшла в світ в українській вишиванці

Раніше в такій же вишиванці від Yuliya Magdych була помічена дружина генпрокурора України Ірина Луценко в залі Верховної ради.

Зірка Голлівуду вийшла в світ в українській вишиванці

Нагадаємо, що український підприємець Юлія Магдич одягає зірок українського і світового масштабу. Для шлюбної подорожі принцеси Кувейту Магдич зробила п'ятнадцять унікальних вишиванок, кожну з яких принцеса одягала всього один раз.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Юлія Магдич
Місце
США
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