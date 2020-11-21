Зимова мода 2020/2021: названо найголовнішу покупку цього сезону

Найголовнішу річ, яку Ви бажаєте придбати взимку 2020/2021 – це в'язані та трикотажні сукні. Вони створять цілісний і стильний образ, а також допоможуть утеплитися в цю холодну пору року.

Сукня в обтяжку або оверсайз, міді або мікс, ажурне або з відкритими плечима – в будь-якому випадку одне з них має бути у вашому гардеробі, пише "Караван".

Трикотажна сукня до підлоги буде виглядати дуже ошатно та стильно, а головне – ви зможете відчувати себе в ньому комфортно. Знайти свою сукню можна в будь-якому стилі: вовняне в рубчик, класичне зі спідницею плісе або навіть зі спортивними мотивами.

Цей тренд залишається популярним і на сьогоднішній день. У такій сукні вам буде дуже зручно, м'яко та спокійно. Крім того, наряд в стилі оверсайз може приховати пару зайвих кілограмів, які ви раптом могли набрати до зими.

В'язані та трикотажні сукні можуть виглядати дуже сексуально. Якщо ви хочете підкорити чиєсь серце – такий наряд якраз для цього.

Саме довжина міді візуально зробить ваш образ витонченіше і легше. Трикотажні сукні в цьому сезоні носять як самостійний наряд або як туніку – з брюками.

Таке вбрання буде бездоганно виглядати на дівчатах з фігурою типів "яблуко" і "перевернутий трикутник". Плаття-светр зможе приховати всі недоліки, а стрункі ноги тільки підкреслить.

Вибираючи в'язану сукню в рубчик, важливо стежити, щоб вона не дуже обтягувала і ці рубчики не розтягувалися.

В'язані сукні з об'ємними рукавами підійдуть для худих дівчат, так як вони візуально розширяють силует зверху.

В'язана сукня і оголені плечі – виглядає ошатно і сексуально. Саме цей варіант ідеально підійде на вихід.

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