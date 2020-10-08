Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон: які вбрання обрали перша леді та герцогиня

Під час офіційного візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілися із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Для зустрічі перша леді України обрала вбрання від українського бренду SIX., а герцогиня Кембриджська – від дизайнерки з Нової Зеландії Емілії Вікстед.

Так, перша леді України на офіційному заході з'явилася в білому костюмі. За даними видання "Страна", такий образ міг коштувати приблизно 32 тисячі гривень (фото дивіться нижче).

Зокрема, Кейт Міддлтон для зустрічі обрала сукню блакитного кольору. Відзначимо, що ціни на плаття бренду Emilia Wickstead коливаються від 1000 до 3000 євро (від 33 тисяч до 100 тисяч гривень), у залежності від матеріалу, довжини і складності крою.

Нагадаємо, герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію від імені 94-річної королеви, яка знаходиться у Віндзорському замку і відвідує суворо обмежену кількість заходів. Під час офіційного візиту президента України до Великої Британії дружина глави держави Олена Зеленська також відвідала музей Лондонського Тауера, де за її ініціативою був підписаний Меморандум про започаткування аудіогіда українською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська прилетіла до Австрії з офіційним візитом в новому стильному образі від української дизайнерки Каті Сильченко. Для відкриття україномовного аудіогіда у віденському Музеї історії мистецтв із президентом Володимиром Зеленським вона вибрала блузку і брючний костюм бежевого кольору. Образ першої леді захопив користувачів мережі.