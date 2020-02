Перша леді України Олена Зеленська відмовилася від виробів із натурального хутра, підтримавши у такий спосіб світові екотренди.

У достовірності зазначеної інформації запевнив Всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин, UAnimals. Повідомляється, дружина президента не лише розуміється на моді, а й виступає на підтримку екоактивістів та представників руху за збереження життя тварин, демонструючи це власним гардеробом.

Засновник організації Олександр Тодорчук запевнив, що інформацію поширили достовірні джерела.

Олена Зеленська відмовилася від хутра Zaxid media

"Можна по-різному ставитися до президента і його дружини, але на такому рівні маємо перший прецедент в історії України. Хутро зникає з подіумів, модних вітрин, а тепер і офіційних прийомів", – написав активіст.

Крім того, в організації зазначили, що за чотири роки її існування активістам вдалося домовитися про відмову від натурального хутра з Andre Tan, Bevza, Navro та ще кількома десятками дизайнерів Ukrainian Fashion Week. Також UAnimals отримали згоду не продавати хутро від Кураж (Базар), Oh my look та Гешефт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська відвідала інтерактивну виставку в Києві Ukraine WOW, захопивши українців стильним образом.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!