Зеленська пояснила конфуз з жовтою сукнею в Японії

Дружина президента України Олена Зеленська вважає, що на церемонії інтронізації імператора Нарухіто не порушувала дрес-код своїм жовтим вбранням.

Інцидент вона прокоментувала журналу Vogue, обкладинку якого прикрасила. Дружина президента розповіла, що була задоволена своїм образом і реакцією японців на нього.

Зеленська вибрала один з п'яти ескізів, які намалював дизайнер Іван Фролов. Замовлення ж на дві сукні для першої леді його команда отримала за місяць до поїздки.

"Наша команда добре підготувалася, ми вивчили японський церемоніальний протокол. Головною вимогою була відповідність кольору сезону, тому ми зупинилися на пастельно-жовтому вбранні для денної церемонії і пастельно-блакитному для вечері", – розповів він.

Зеленська в сукні від Фролова instagram / olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорілися суперечки через вбраня першої леді. Зокрема, користувачі заявляли, що подібний колір було вибирати на прийом до імператора нешанобливо і взагалі заборонено, а раніше за таке рубали голови. Хоча багато встали на захист Зеленської, пояснивши, що та палітра, яку вона вибрала, не є забороненою.

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