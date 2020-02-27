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27 лютого • оновлено в 17:18
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Захист від коронавірусу? У франції моделі вийшли на подіум в респіраторах

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Моделі французького бренду Marine Serre вийшли на подіум в захисних масках на обличчях.

Показ пройшов в рамках Тижня моди в Парижі. Про це повідомляє видання Paper.

Захист від коронавірусу? У франції моделі вийшли на подіум в респіраторах

papermag.com

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Під час показу, моделі крім суконь, блейзерів, плащів і головних уборів продемонстрували маски-респіратори, які мали дизайн і забарвлення, відповідні решті одягу на кожній дівчині.

Захист від коронавірусу? У франції моделі вийшли на подіум в респіраторах

papermag.com

Захист від коронавірусу? У франції моделі вийшли на подіум в респіраторах

papermag.com

Зазначається, що шість китайських дизайнерів, які повинні були провести покази на Тижні моди не приїхали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, які напої допоможуть скинути вагу.

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Автор
Марія Дідик
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