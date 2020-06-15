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З чим носити босоніжки на танкетці: п'ять ідей на кожен день

Аліна Мельник
Аліна Мельник
Мода
З чим носити босоніжки на танкетці: п'ять ідей на кожен день

З чим носити танкетку

Влітку 2020 року танкетка знову повертається в моду. Причому цілком заслужено: це стильне взуття, яке відмінно поєднується з різними образами.

OBOZREVATEL пропонує п'ять ідей носити танкетку кожного дня: з шортами, брюками, сукнями та іншим одягом.

Танкетка та шорти

Туфлі та босоніжки на танкетці можна носити з різними шортами. Наприклад, з джинсовими в поєднанні з футболкою і великими аксесуарами.

Босоніжки на танкетці та шорти

Босоніжки на танкетці та шорти

Босоніжки на танкетці й літні сукні

Таке взуття відмінно підходить до літніх суконь і сарафанів різної довжини. Однак босоніжки мають бути нейтрального кольору.

Взуття на танкетці і сукня

Взуття на танкетці і сукня

Танкетка й джинси

Босоніжки на танкетці прекрасно виглядають в поєднанні з джинсами. Цей образ, який вже встиг стати класикою, можна доповнити світлою блузою, елегантною сумочкою і золотими прикрасами.

Джинси і босоніжки на танкетці

Джинси і босоніжки на танкетці

Діловий стиль + танкетка

Взуття на танкетці відмінно впишеться навіть у діловій образ. Однак, за правилами ділового дрес-коду, носок туфель обов'язково має бути закритим.

Ділові туфлі на танкетці

Ділові туфлі на танкетці

Танкетка і скинни

Танкетка та білі скінні будуть ще одним безпрограшним варіантом. Такий образ можна доповнити коротким топом або легкою сорочкою.

Танкетка та джинси скінні

Танкетка та джинси скінні

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які босоніжки в моді влітку 2020 року.

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