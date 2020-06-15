З чим носити босоніжки на танкетці: п'ять ідей на кожен день
З чим носити танкетку
Влітку 2020 року танкетка знову повертається в моду. Причому цілком заслужено: це стильне взуття, яке відмінно поєднується з різними образами.
OBOZREVATEL пропонує п'ять ідей носити танкетку кожного дня: з шортами, брюками, сукнями та іншим одягом.
Танкетка та шорти
Туфлі та босоніжки на танкетці можна носити з різними шортами. Наприклад, з джинсовими в поєднанні з футболкою і великими аксесуарами.
Босоніжки на танкетці та шорти
Босоніжки на танкетці й літні сукні
Таке взуття відмінно підходить до літніх суконь і сарафанів різної довжини. Однак босоніжки мають бути нейтрального кольору.
Взуття на танкетці і сукня
Танкетка й джинси
Босоніжки на танкетці прекрасно виглядають в поєднанні з джинсами. Цей образ, який вже встиг стати класикою, можна доповнити світлою блузою, елегантною сумочкою і золотими прикрасами.
Джинси і босоніжки на танкетці
Діловий стиль + танкетка
Взуття на танкетці відмінно впишеться навіть у діловій образ. Однак, за правилами ділового дрес-коду, носок туфель обов'язково має бути закритим.
Ділові туфлі на танкетці
Танкетка і скинни
Танкетка та білі скінні будуть ще одним безпрограшним варіантом. Такий образ можна доповнити коротким топом або легкою сорочкою.
Танкетка та джинси скінні
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