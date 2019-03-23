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YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії

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У п'ятницю, 22 березня в Палаці мистецтв "Україна" в Києві відбулася церемонія нагородження премії YUNA-2019.

На заході гості та учасники змагалися не тільки за статуетку, а й претендували на найяскравіший і цікавий наряд на червоній доріжці.

Номінантка і переможниця в декількох категоріях MARUV (Анна Корсун) сміливо обійшла багатьох через своє вбрання. Дівчина прийшла в яскравій рожевій перуці та короткій сукні в горошок зі вставками латексу, доповнивши образ яскравим макіяжем.

YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії

instagram / maruvofficial

YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії

instagram / maruvofficial

Співачка Настя Каменських (NK) вийшла перед об'єктивами в "голій" блискучій сукні і хутряній накидці.

@kamenskux # yuna2019 @jetsetterua

Допіс, Поширення Veronika Monakova (@veronikamonakova)

YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії
YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії

А фронтвумен THE HARDKISS обрала для заходу менш екстравагантний наряд. Вона прийшла в стриманій ніжній сукні з рюшами.

Тим часом, Надя Дорофєєва вирішила здивувати стрункими ногами в незвичайній сукні, спідниця якої була абсолютно прозорою.

YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії

instagram / nadyadorofeevaa_positiff

# преміяyuna # преміяyuna2019 # yuna2019

Допіс, Поширення Snezhana Lazareva (@ snezhana.lazareva)

YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії

YUNA-2019 - "Віконавіця року"! 🙏🏾 ⠀ ⠀ Дякую за Цю нагородили! Знаєте, насправді дуже Важко кожному музикант делать музику в Україні, щоб вона булу представлена на високому Рівні у всьому мире. Альо ми всі, українські музиканти, намагаємося, Працюємо. Чи не забувай підтрімуваті своих Улюблених віконавців. Я дуже вдячна життя без сім`ї, життя без стране, життя без команді @ enjoy.records Дякую вам, мої друзі, мої слухачі, мої шанувальник! Ви завжди мене підтрімуєте, надіхаєте, мотівуєте ❤️ ⠀ Вчора БУВ надзвичайний вечір! Було приємно Побачити своих друзів та колег. Ще раз вітаю всех переможців YUNA! ⠀ ⠀ Не пропусти телевізійну версію! Ми приготували Спеціальний номер для #YUNA, его зможете Побачити на каналі "1 + 1" 29 березня! ⠀ # джамала #jamala #yunamusicawards # yuna2019

Допіс, Поширення Jamala (@jamalajaaa)

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший етап церемонії нагородження відбувся 11 березня. Тоді були названі переможці всього в трьох категоріях.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
YUNA (музична премія)музика
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