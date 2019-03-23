YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії

У п'ятницю, 22 березня в Палаці мистецтв "Україна" в Києві відбулася церемонія нагородження премії YUNA-2019.
На заході гості та учасники змагалися не тільки за статуетку, а й претендували на найяскравіший і цікавий наряд на червоній доріжці.
Номінантка і переможниця в декількох категоріях MARUV (Анна Корсун) сміливо обійшла багатьох через своє вбрання. Дівчина прийшла в яскравій рожевій перуці та короткій сукні в горошок зі вставками латексу, доповнивши образ яскравим макіяжем.
instagram / maruvofficial
instagram / maruvofficial
Співачка Настя Каменських (NK) вийшла перед об'єктивами в "голій" блискучій сукні і хутряній накидці.
А фронтвумен THE HARDKISS обрала для заходу менш екстравагантний наряд. Вона прийшла в стриманій ніжній сукні з рюшами.
Тим часом, Надя Дорофєєва вирішила здивувати стрункими ногами в незвичайній сукні, спідниця якої була абсолютно прозорою.
instagram / nadyadorofeevaa_positiff
Музична премія YUNA-2019: названі переможці У п'ятницю, 22 березня в Киеві відбулася церемонія нагородження премії YUNA-2019. У номінації "Найкраща поп-група" виграли українські виконавці KAZKA. "Найкраща пісня" в 2019 року на премії YUNA стала "Плакала" – KAZKA. Вітаю Вас мої найкращі))) 🎇🎊🎉💙💛💪💕😊😻💖 #kazka # yuna2019 # переможці # люблю
У Нацiональна палацi мистецтв "Украïна" на восьмiй церемонiï музічноï премiï #YUNA! . Це всегда свято музики и дуже тепла атмосфера :) Спасибі всім Організаторам и артистам! Дякую @kamaliyaofficial Dress by @wedding_salon_astoria make up & hair styles @anastasia_garbarenko. . . # yuna2019 # церемонiя #event #yunaawards #valevska # нагородження # музика #ukraine #kiev
YUNA-2019 - "Віконавіця року"! 🙏🏾 ⠀ ⠀ Дякую за Цю нагородили! Знаєте, насправді дуже Важко кожному музикант делать музику в Україні, щоб вона булу представлена на високому Рівні у всьому мире. Альо ми всі, українські музиканти, намагаємося, Працюємо. Чи не забувай підтрімуваті своих Улюблених віконавців. Я дуже вдячна життя без сім`ї, життя без стране, життя без команді @ enjoy.records Дякую вам, мої друзі, мої слухачі, мої шанувальник! Ви завжди мене підтрімуєте, надіхаєте, мотівуєте ❤️ ⠀ Вчора БУВ надзвичайний вечір! Було приємно Побачити своих друзів та колег. Ще раз вітаю всех переможців YUNA! ⠀ ⠀ Не пропусти телевізійну версію! Ми приготували Спеціальний номер для #YUNA, его зможете Побачити на каналі "1 + 1" 29 березня! ⠀ # джамала #jamala #yunamusicawards # yuna2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший етап церемонії нагородження відбувся 11 березня. Тоді були названі переможці всього в трьох категоріях.
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