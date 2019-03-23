YUNA-2019: найяскравіші вбрання музичної премії

У п'ятницю, 22 березня в Палаці мистецтв "Україна" в Києві відбулася церемонія нагородження премії YUNA-2019.

На заході гості та учасники змагалися не тільки за статуетку, а й претендували на найяскравіший і цікавий наряд на червоній доріжці.

Номінантка і переможниця в декількох категоріях MARUV (Анна Корсун) сміливо обійшла багатьох через своє вбрання. Дівчина прийшла в яскравій рожевій перуці та короткій сукні в горошок зі вставками латексу, доповнивши образ яскравим макіяжем.

instagram / maruvofficial

instagram / maruvofficial

Співачка Настя Каменських (NK) вийшла перед об'єктивами в "голій" блискучій сукні і хутряній накидці.

А фронтвумен THE HARDKISS обрала для заходу менш екстравагантний наряд. Вона прийшла в стриманій ніжній сукні з рюшами.

Тим часом, Надя Дорофєєва вирішила здивувати стрункими ногами в незвичайній сукні, спідниця якої була абсолютно прозорою.

instagram / nadyadorofeevaa_positiff

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший етап церемонії нагородження відбувся 11 березня. Тоді були названі переможці всього в трьох категоріях.

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