Яскраві, з принтом, з люрексом і волохаті: як модно носити шкарпетки кожного дня

"Нічого надіти" - постійна проблема кожної дівчини. Вирішити її не так і складно - потрібно просто запастися десятком пар шкарпеток на всі випадки життя. Так, саме вони - головний і універсальний аксесуар останніх декількох сезонів.

Білі високі, кислотні, з малюнками знаменитих картин або піци, з люрексом і волохаті - модні всі. Їх уже випускають Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Gucci і Valentino.

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Яскравий акцент

Якщо ви в душі трохи гот, любите колорблоки темних кольорів або ваш улюбленаий одяг просто джинси і футболка внести родзинку в будь-який образ допоможуть яскраві шкарпетки. Вони можуть поєднуватися з однією з речей на вас або, навіть, вибиватися із загального колориту і виступати акцентом образу.

До речі, такі луки обирають навіть політики - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо постійно виходить у світ в яскравих, часто різних шкарпетках.

Просто і зі смаком

Найприємніше в шкарпетковому тренді - можливість контролювати ступінь екстравагантності. Якщо вам здається що ви можете переборщити з кольором - беріть звичайні білі або чорні, сірі шкарпетки - навіть вони додадуть зібраному образу більшої розслабленості і затишку, а ніжному - ще більшої м'якості.

Шик, блиск, краса

Для справжніх дівчаток, які люблять все блискуче в моді ще один різновид - шкарпетки з люрексом. Такий варіант може поєднуватися як з супержіночними луками, щоб підкреслити дівчачість, так і з грубими черевиками або туфлями для врівноваження образу.

Як альтернатива - волохаті шкарпетки, які краще поєднувати з чимось максимально простим.

поєднання непоєднуваного

У моді спорт-шик, а значить босоніжки і шкарпетки - ознака гарного смаку. Туфлі на підборах і яскраві шкарпетки - то що потрібно щоб повністю убити наповал оточуючих.

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