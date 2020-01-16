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16 січня • оновлено в 17:22
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Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

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Без сумки повсякденне життя дівчини просто немислиме. До того ж це елемент образу, який здатний підкреслити і зробити стильним будь-яке вбрання.

Які сумки будуть у моді в 2020 році? OBOZREVATEL підготував для своїх читачок найактуальніші тренди, які не залишать байдужою жодну модницю.

Великі сумки

У пріоритеті в моді 2020 – зручність. Тому улюблені багатьма дівчатами величезні моделі сумок залишаються в тренді. Можете продовжувати їх носити сміливо: великі сумки різних типів і кольорів будуть у моді весь 2020 рік.

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

Pinterest

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

Avrorra.com

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

AliExpress

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

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Сумки через плече і крос-боді

Найрізноманітніші сумки через плече і сумки крос-боді також не вийдуть з моди в 2020-му. Особливо такі моделі зручні у великому місті, коли, наприклад, їдеш у переповненому транспорті або просто потрібно звільнити руки. Також хороші місткі моделі сумок через плече, які оцінять любительки мінімалізму і витонченості. У тренді будуть також мініатюрні моделі, куди можна помістити найцінніше – телефон, гроші, картки.

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

beautylooks.ru

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

beautylooks.ru

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

lubimaja.ru

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

hair-moda.com

Прозорі сумки

Мініатюрні прозорі сумочки поступово виходять з моди, але ще навесні 2020 року з їх допомогою можна буде створити легкий і романтичний образ. Особливо в тренді будуть прозорі сумочки у вигляді незвичайних форм.

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

LiveJournal

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

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Великі м'які клатчі

Один з головних трендів сумок 2020 – оверсайз-клатчі, великі м'які клатчі зі шкіри, замші або еко-шкіри. Особливо міцно увійдуть у моду коричневі і кремові тони таких сумочок, оскільки вони найкраще передають текстуру матеріалу.

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

klubok.com

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

AliExpress

Яку сумку купити в 2020 році: 4 головних тренди

AliExpress

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, народний депутат від партії "Слуга народу" Людмила Марченко здивувала відвертим вбранням, у якому з'явилася у Верховній Раді.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
жінки Стиль Мода
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