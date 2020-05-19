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19 травня • оновлено в 18:58
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Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

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Джинсова спідниця – головний і незамінний тренд літа 2020. Вона підійде під будь-який образ та зробить його супермодним.

Детальніше про те, які моделі цієї спідниці підготували модні дизайнери на літо – розповість OBOZREVATEL.

Мідіспідниці

Джинсова мідіспідниця – головний тренд літа 2020. Вона підійде для будь-якого типу фігури. Дизайнери зазначають, що цю модель можна поєднувати з футболкою і босоніжками або кросівками.

Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: pinterest

Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: beautylooks.ru

Спідниця-олівець з високим розрізом

Найелегантніший спосіб носити джинсову спідницю влітку 2020 – робити ставку на жіночну спідницю-олівець з сексуальним високим розрізом. Доповнити свій образ можна білою блузою і босоніжками на підборах.

Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: ledysoveti.ru

Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: ledysoveti.ru

Мініспідниці

Джинсова мініспідниця також буде виглядати виграшно цього літа. Дизайнери радять поєднувати її з джинсовою курткою, створюючи в такий спосіб трендовий total look із деніму.

Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: ledysoveti.ru

Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: pinterest

Асиметрія і рваний край

Зухвалі луки в стилі гранж будуть актуальні завжди! Тому цього літа можете сміливо носити коротку джинсову спідницю з рваним краєм, поєднуючи її з футболкою, стильним піджаком і з масивними кросівками.

Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: ledysoveti.ru

Яку спідницю носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: ledysoveti.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яке взуття буде популярне навесні та влітку 2020 року. А також, які моделі зіпсують будь-який образ.

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Автор
Крістіна Долматова
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