Який манікюр зробити на Геловін 2020: незвичайні ідеї дизайну нігтів

Вже скоро світ відзначатиме одне з "найстрашніших" свят – Геловін. Отже, час починати підготовку до нього. І продумати слід не тільки макіяж і костюм до Дня всіх святих, але й таку дрібницю, що довершує ваш образ, – манікюр.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав найкращі ідеї стильного дизайну нігтів на Геловін 2020 року.

Манікюр з кажанами, павуками й павутиною

Геловін асоціюється у всіх з павуками, кажанами й іншими зловісними мешканцями магічного світу. Тільки раз на рік, 31 жовтня, можна дозволити собі такий незвичайни принт на нігтях. Тому дайте волю фантазії, і ви обов'язково здивуєте ваших друзів.

Манікюр з гарбузами

Гарбузова тема також дуже популярна на Геловін. До речі помаранчеві відтінки будуть виглядати на нігтях по-осінньому святково і не так зловісно, як, наприклад, скелети й павуки.

Манікюр з персонажами з фільмів

Також популярними у 2020 році будуть й наклейки на нігті з різною нечистю і навіть персонажами з фільмів. Це може бути страшний Пенівайз, Джокер або інші герої фільмів жахів.

Фіолетово-бузкові відтінки

Зробіть манікюр на Геловін у фіолетово-бузкових тонах. Вони асоціюються з чаклунством та магією й поєднуються з темними відтінками одягу, які найчастіше вибирають для святкових образів.

Манікюр з краплями крові, хрестами й черепами

Такі дизайни також дуже популярні в манікюрі для Геловіна. Вони ідеально доповнять зловісний образ для вечірки в честь свята.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іноземні бренди запустили новий тренд і представили сексуальні образи для Геловіна на тему коронавірусу.