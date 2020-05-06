Який манікюр можна робити влітку 2020: названі головні антитренди

Мода на кольровий френч, стрази та яскраві малюнки пройшла. В 2020 році, щоб виглядати трендово достатньо просто зробити бежеві нігті.

Про головні антитренди манікюру пише видання Cosmopolitan.

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"Дитячі" малюнки на нігтях

Смайлики, квіточки, сердечка або геллоувінські гарбузи на нігтях — хороша ідея, якщо вам п`ятнадцять або ви готуєтесь до тематичної вечірки. Але точно не на щодень.

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Темний френч

Як і будь-який інший тренд із минулого, він зазнав певних трансформацій. Перш за все, уникайте надто темних відтінків, які зроблять руки візуально неохайними.

Частковий декор стразами

Ще один варіант манікюру, який встиг стати надто банальним. Коли здається, що спробувала все, знову повертаєшся до декору одного нігтя стразами або блискітками.

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Нігті різних кольорів + гліттер

Здається, такий манікюр досі обирають дівчата, які не встигли вигадати нову, більш оригінальну ідею для свого майстра.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-4 головних тренди в макіяжі 2020: візажисти рекомендують придбати рум'яна, різнокольорові палетки тіней і хайлайтер.

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