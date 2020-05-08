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8 травня • оновлено в 21:48
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Які шорти носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

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Шорти із завищеною талією – трендовий "must have" літа 2020. Так, вони підійдуть під будь-який образ і зроблять його незабутнім.

Про те, які моделі даних шортів підготували дизайнери на літо та з чим їх носити – розповість OBOZREVATEL.

Шорти з деніму

Найпопулярніша модель літа 2020 – це, звичайно ж, джинсові шорти з потертостями або дірками. Зазначимо, що вони будуть відмінно поєднуватися з блузами, кофтами та футболками. Доповнити образ можна як кросівками, так і туфлями.

Які шорти носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: yh-ti.ru

Шорти з паєтками

Також в моді будуть шорти з декором у вигляді паєток. Їх можна поєднувати з ошатним топом або майкою. Також образ можна доповнити босоніжками на підборах.

Які шорти носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: prettylady.com.ua

Шорти з костюмної тканини

Дану модель варто носити в комплекті з піджаком та з футболкою або майкою. Такий образ відмінно підійде як для прогулянки, так і для офісу.

Які шорти носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: trserial.net.ua

Мереживні шорти

Шорти із завищеною талією з ніжного мережива також займають лідируючі позиції. Міксувати їх краще з одягом такого ж роду – легкими шифоновими топами та блузами.

Які шорти носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Фото: yh-ti.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які сукні будуть в моді влітку 2020 року.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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