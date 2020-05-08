Які шорти носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Шорти із завищеною талією – трендовий "must have" літа 2020. Так, вони підійдуть під будь-який образ і зроблять його незабутнім.
Про те, які моделі даних шортів підготували дизайнери на літо та з чим їх носити – розповість OBOZREVATEL.
Шорти з деніму
Найпопулярніша модель літа 2020 – це, звичайно ж, джинсові шорти з потертостями або дірками. Зазначимо, що вони будуть відмінно поєднуватися з блузами, кофтами та футболками. Доповнити образ можна як кросівками, так і туфлями.
Фото: yh-ti.ru
Шорти з паєтками
Також в моді будуть шорти з декором у вигляді паєток. Їх можна поєднувати з ошатним топом або майкою. Також образ можна доповнити босоніжками на підборах.
Фото: prettylady.com.ua
Шорти з костюмної тканини
Дану модель варто носити в комплекті з піджаком та з футболкою або майкою. Такий образ відмінно підійде як для прогулянки, так і для офісу.
Фото: trserial.net.ua
Мереживні шорти
Шорти із завищеною талією з ніжного мережива також займають лідируючі позиції. Міксувати їх краще з одягом такого ж роду – легкими шифоновими топами та блузами.
Фото: yh-ti.ru
Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які сукні будуть в моді влітку 2020 року.
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