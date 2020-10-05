Які речі не варто носити жінкам після 40: топ-5

Щоб виглядати доглянуто, елегантно та не підкреслювати свій вік, жінкам після 40 років краще відмовитися від рюш, коротких спідниць та принтів з героями мультфільмів.

Так, слід підбирати фасони та кольори, в яких легко й комфортно, а обличчя розквітає та сяє. Тому OBOZREVATEL пропонує ознайомитися зі списком речей, які потрібно негайно викинути зі свого гардероба, адже вони можуть зробити образ безглуздим.

Рюші

Такий силует додасть жінці тільки старості, особливо якщо наряд – яскравий. Використовуйте краще невелику кількість вертикальних оборок з натуральної тканини спокійних кольорів. Тоді образ справить потрібне враження.

Короткі спідниці та шорти

У старшому віці мініспідниця та мінішорти підкреслюють не зухвалість, а, скоріше, невпевненість в собі. Краще обирати такі речі довжиною до коліна або трохи нижче, вільного або прямого крою.

Інфантильні принти

Принти з героями з мультфільмів, феями та блискітками залишилися в молодості. Такий декор зробить образ безглуздим і лише підкреслить спробу приховати вік. Варто обирати базові футболки з якісної бавовни з простими принтами, геометричним або квітковим візерунком.

Безформний одяг

Жінкам варто обирати красиві та елегантні силуети і забути про балахони, розтягнуті светри та широкі штани.

Паєтки

У зрілому віці паєтки виглядатимуть на жінці дешево. До того ж такі сукні можуть візуально зробити фігуру гладшою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан назвав антитрендові речі для жінок, які не варто носити восени 2020 року. Серед них – обтислі худі, спідниці-плісе та чоботи-"місяцеходи".