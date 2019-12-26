Які пальто більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Пальто — це завершальний елемент образу, тому воно повинно відповідати модним тенденціям 2020 року.

У зв'язку з цим "Рамблер" підготував список антитрендових моделей, які потрібно виключити зі свого гардеробу.

Довжиною вище колін

Ці пальто були на піку моди кілька десятиліть поспіль, проте у 2020 році вийдуть з моди. Зазначимо, що дизайнери вирішили замінити середню довжину на моделі максі або міні.

Фото: wlooks.ru

З хутряними манжетами

Моделей пальто, які декоровані манжетами, зшитими з натурального або штучного хутра, стилісти рекомендують остерігатися. Все через те, що хутро на них недовговічне і під час носіння втрачає свою форму. В результаті пальто набуває пошарпаний вигляд.

Фото: prom.ua

З декором

Оскільки головним хітом 2020 року було визнано пальто з мінімалістичним оформленням, фасони з великою кількістю декору втратили свою актуальність. На думку дизайнерів, такі моделі здатні перевантажити образ і зробити його безглуздим.

Фото: idei-dekoru.com

Приталеного крою

Також в список антитрендів потрапили приталені пальта, які буквально облягають фігуру. На заміну такому виробу придбати слід пряму модель, яку, при бажанні, можна завжди підв'язати поясом на талії.

Фото: inter-moda.ru

З укороченими рукавами

Дані фасони пальто вийшли з моди ще кілька років тому, але багато жінок носять їх й досі. На думку дизайнерів, найімовірніше, вони втратили свою актуальність через те, що пальто з укороченими рукавами одягають не з довгими рукавичками, а светрами які визирають з під нього.

Фото: yapokupayu.ru

Кокон

Якщо раніше дизайнери стверджували, що пальто настільки безглуздого силуету робить жінку візуально стрункішою, то сьогодні вони кардинально переглянули свою думку. Тепер це пальто не тільки вийшло з моди, але й стало справжнім табу в fashion-індустрії.

Фото: differed.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку антитрендових речей на зиму 2020 року.

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