Які пальто більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Пальто — це завершальний елемент образу, тому воно повинно відповідати модним тенденціям 2020 року.
У зв'язку з цим "Рамблер" підготував список антитрендових моделей, які потрібно виключити зі свого гардеробу.
Довжиною вище колін
Ці пальто були на піку моди кілька десятиліть поспіль, проте у 2020 році вийдуть з моди. Зазначимо, що дизайнери вирішили замінити середню довжину на моделі максі або міні.
Фото: wlooks.ru
З хутряними манжетами
Моделей пальто, які декоровані манжетами, зшитими з натурального або штучного хутра, стилісти рекомендують остерігатися. Все через те, що хутро на них недовговічне і під час носіння втрачає свою форму. В результаті пальто набуває пошарпаний вигляд.
Фото: prom.ua
З декором
Оскільки головним хітом 2020 року було визнано пальто з мінімалістичним оформленням, фасони з великою кількістю декору втратили свою актуальність. На думку дизайнерів, такі моделі здатні перевантажити образ і зробити його безглуздим.
Фото: idei-dekoru.com
Приталеного крою
Також в список антитрендів потрапили приталені пальта, які буквально облягають фігуру. На заміну такому виробу придбати слід пряму модель, яку, при бажанні, можна завжди підв'язати поясом на талії.
Фото: inter-moda.ru
З укороченими рукавами
Дані фасони пальто вийшли з моди ще кілька років тому, але багато жінок носять їх й досі. На думку дизайнерів, найімовірніше, вони втратили свою актуальність через те, що пальто з укороченими рукавами одягають не з довгими рукавичками, а светрами які визирають з під нього.
Фото: yapokupayu.ru
Кокон
Якщо раніше дизайнери стверджували, що пальто настільки безглуздого силуету робить жінку візуально стрункішою, то сьогодні вони кардинально переглянули свою думку. Тепер це пальто не тільки вийшло з моди, але й стало справжнім табу в fashion-індустрії.
Фото: differed.ru
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