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11 травня • оновлено в 03:01
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Які джинси носили в СРСР: найпопулярніші моделі

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Джинси в СРСР були не лише головним трендом епохи, але й символом цілого покоління: вони уособлювали свободу для людини в Радянському Союзі.

Причому такий одяг був доступний далеко не кожному. Про те, як з'явилися джинси в СРСР і якими вони були в ті далекі часи, згадував OBOZREVATEL.

Джинси були головним трендом в СРСР

Джинси були головним трендом в СРСР

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Вперше в СРСР джинси заявили про себе в 50-х роках. Так, 1957 року після Фестивалю молоді та студентів у Москві в Радянському Союзі почалася масова "джинсова лихоманка".

Джинси з тих пір стали уособлювати для радянських людей заповітну свободу, і хоча в СРСР з ними всіляко намагалися боротися, називаючи "буржуазною модою" (за носіння джинсів могли вигнати з вишу або з роботи), до самого розпаду Союзу джинси залишалися головним трендом епохи, лише трохи змінюючи форму – від кльошу до "бананів".

У 1957 році після Фестивалю молоді та студентів в СРСР почалася "джинсова лихоманка"

У 1957 році після Фестивалю молоді та студентів в СРСР почалася "джинсова лихоманка"

russian7.ru

Джинси в СРСР

Джинси в СРСР

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Першими, хто хвалився джинсами в СРСР, були моряки, пілоти, діти радянських дипломатів.

Джинси намагалися провезти на собі з-за кордону, вдягаючи по кілька пар під широкі штани, задорого купували у спекулянтів, моряків, вимінювали в іноземців, намагалися шити самі.

Один із трендів СРСР – джинси кльош

Один із трендів СРСР – джинси кльош

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Мода на джинси в СРСР протрималася до його розпаду

Мода на джинси в СРСР протрималася до його розпаду

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Згодом джинси в СРСР стали асоціюватися з рухом хіпі, яке несло в собі деякий елемент невдоволення та бунту.

Найпопулярнішою маркою джинсів періоду пізнього СРСР була Montana, яка, вважалася імпортною, але насправді, швидше за все, шилася радянськими "цеховиками", а потім надходила на ринок.

Джинси в Радянському Союзі асоціювалися з рухом хіпі

Джинси в Радянському Союзі асоціювалися з рухом хіпі

russian7.ru

Якими були джинси в СРСР: від кльошу до "бананів"

Якими були джинси в СРСР: від кльошу до "бананів"

russian7.ru

Джинси – "варенки" в СРСР

Джинси – "варенки" в СРСР

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Також в моді були джинси Levis, Wrangler, Lee.

Віддати за них потрібно було чимало, не менше 100 рублів, а тим, кому не вистачало грошей, доводилося задовольнятися джинсами виробництва Індії або Польщі.

Модні в СРСР джинси Montana

Модні в СРСР джинси Montana

Pinterest

Джинси Wrangler

Джинси Wrangler

Pinterest

Наприкінці 80-х в СРСР в продаж почали надходити джинси й радянського виробництва – "Тверь", "Верея" – але шилися вони не з деніму, та й якість залишала бажати кращого.

Джинси радянського виробництва "Тверь"

Джинси радянського виробництва "Тверь"

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Джинси "Тверь" виробництва СРСР

Джинси "Тверь" виробництва СРСР

Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні радянські тренди: як гналися за модою за часів пізнього СРСР.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
Історія СРСР Стиль Мода
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