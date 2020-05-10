Які джинси носили в СРСР: найпопулярніші моделі

Джинси в СРСР були не лише головним трендом епохи, але й символом цілого покоління: вони уособлювали свободу для людини в Радянському Союзі.
Причому такий одяг був доступний далеко не кожному. Про те, як з'явилися джинси в СРСР і якими вони були в ті далекі часи, згадував OBOZREVATEL.
Джинси були головним трендом в СРСР
Вперше в СРСР джинси заявили про себе в 50-х роках. Так, 1957 року після Фестивалю молоді та студентів у Москві в Радянському Союзі почалася масова "джинсова лихоманка".
Джинси з тих пір стали уособлювати для радянських людей заповітну свободу, і хоча в СРСР з ними всіляко намагалися боротися, називаючи "буржуазною модою" (за носіння джинсів могли вигнати з вишу або з роботи), до самого розпаду Союзу джинси залишалися головним трендом епохи, лише трохи змінюючи форму – від кльошу до "бананів".
У 1957 році після Фестивалю молоді та студентів в СРСР почалася "джинсова лихоманка"
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Джинси в СРСР
Першими, хто хвалився джинсами в СРСР, були моряки, пілоти, діти радянських дипломатів.
Джинси намагалися провезти на собі з-за кордону, вдягаючи по кілька пар під широкі штани, задорого купували у спекулянтів, моряків, вимінювали в іноземців, намагалися шити самі.
Один із трендів СРСР – джинси кльош
Мода на джинси в СРСР протрималася до його розпаду
Згодом джинси в СРСР стали асоціюватися з рухом хіпі, яке несло в собі деякий елемент невдоволення та бунту.
Найпопулярнішою маркою джинсів періоду пізнього СРСР була Montana, яка, вважалася імпортною, але насправді, швидше за все, шилася радянськими "цеховиками", а потім надходила на ринок.
Джинси в Радянському Союзі асоціювалися з рухом хіпі
russian7.ru
Якими були джинси в СРСР: від кльошу до "бананів"
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Джинси – "варенки" в СРСР
Також в моді були джинси Levis, Wrangler, Lee.
Віддати за них потрібно було чимало, не менше 100 рублів, а тим, кому не вистачало грошей, доводилося задовольнятися джинсами виробництва Індії або Польщі.
Модні в СРСР джинси Montana
Джинси Wrangler
Наприкінці 80-х в СРСР в продаж почали надходити джинси й радянського виробництва – "Тверь", "Верея" – але шилися вони не з деніму, та й якість залишала бажати кращого.
Джинси радянського виробництва "Тверь"
Джинси "Тверь" виробництва СРСР
Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні радянські тренди: як гналися за модою за часів пізнього СРСР.
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