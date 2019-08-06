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"Як завжди, яскраво!" Джамала вразила мережу незвичайним вбранням

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Українська співачка Джамала вразила мережу незвичайним вбранням і розкрила секрет ідеального образу.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в чорних широких штанах і майці. Свій образ співачка доповнила прозорою чорною курткою і сандалями. На другому фото Джамала постала в ніжному образі – червоній сукні.

Джамала

Джамала

Фото з Instagram

Джамала

Джамала

Фото з Instagram

"Сьогодні я можу вдягнути кросівки, спортивні штани і білу футболку. А завтра, виходячи на сцену, вдягну блискуче вбрання і каблуки. В обох історіях я почуваюся абсолютно гармонійно. Головне не залежати від модного одягу, не ганятися за брендами і не приймати все сліпо з вітрини", — написала Джамала.

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Джамала

Джамала

Фото з Instagram

Також вона додала, що в питанні моди все ж намагається дотримуватися декількох правил.

"По-перше, поєднувати не більше трьох кольорів. По-друге, не менш важливе для мене правило, якщо пишний верх, тоді низ має бути більш спокійним. Окрім цього, сам час зводить мене з неймовірно творчими фотографами. Вони уміло працюють із різними станами та емоціями, що допомагає завершити образи, як от на цих фото", – поділилася Джамала.

Зазначимо, що шанувальники були у захваті від образів зірки і засипали її компліментами.

"Як завжди, яскраво!" Джамала вразила мережу незвичайним вбранням
"Як завжди, яскраво!" Джамала вразила мережу незвичайним вбранням
"Як завжди, яскраво!" Джамала вразила мережу незвичайним вбранням
"Як завжди, яскраво!" Джамала вразила мережу незвичайним вбранням
"Як завжди, яскраво!" Джамала вразила мережу незвичайним вбранням

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала у прозорій сукні.

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Особа
Джамала
Місце
Україна
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