"Як завжди, яскраво!" Джамала вразила мережу незвичайним вбранням

Українська співачка Джамала вразила мережу незвичайним вбранням і розкрила секрет ідеального образу.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в чорних широких штанах і майці. Свій образ співачка доповнила прозорою чорною курткою і сандалями. На другому фото Джамала постала в ніжному образі – червоній сукні.

Джамала Фото з Instagram

Джамала Фото з Instagram

"Сьогодні я можу вдягнути кросівки, спортивні штани і білу футболку. А завтра, виходячи на сцену, вдягну блискуче вбрання і каблуки. В обох історіях я почуваюся абсолютно гармонійно. Головне не залежати від модного одягу, не ганятися за брендами і не приймати все сліпо з вітрини", — написала Джамала.

Джамала Фото з Instagram

Також вона додала, що в питанні моди все ж намагається дотримуватися декількох правил.

"По-перше, поєднувати не більше трьох кольорів. По-друге, не менш важливе для мене правило, якщо пишний верх, тоді низ має бути більш спокійним. Окрім цього, сам час зводить мене з неймовірно творчими фотографами. Вони уміло працюють із різними станами та емоціями, що допомагає завершити образи, як от на цих фото", – поділилася Джамала.

Зазначимо, що шанувальники були у захваті від образів зірки і засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала у прозорій сукні.

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