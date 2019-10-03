Як завжди бути в тренді: топ-5 речей, які повинні бути у кожної

Модні тенденції змінюються практично в кожному сезоні і встигати за ними часом буває досить складно. Але, на радість всім модницям, існує "базовий гардероб" речі з якого ніколи не втратять свою актуальність.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які речі повинні бути в гардеробі у кожної дівчини.

Біла блуза або сорочка

За допомогою білої блузи або сорочки можна скласти незліченну кількість стильних комбінацій. Важливо правильно підібрати відтінок. Він не повинен бути набагато світліше зубної емалі.

Емілі Ратаковскі vogue.ua

Принцеса Монако Шарлен vogue.ua

Маленьке чорне плаття

Класичні варіанти не застарівають, тому таке плаття може прослужити дуже довго і завжди бути різним завдяки аксесуарам. Необхідно правильно вибрати форму, а також матеріал сукні. Бажано віддати перевагу дорогим матеріалами.

Меланія Трамп vogue.ua

Дуа Ліпа vogue.ua

Біла футболка

Вибирайте бавовну або фактурні тканини - льон, віскозу. Плечовий шов повинен проходити по межі плечового суглоба. Крім того, такий елемент гардеробу не повинен прилягати до тіла - вибирайте оверсайз.

Мішель Обама vogue.ua

Джулія Хоббс vogue.ua

Тренч

Варіант, який ніколи не виходить з моди, - це тренч. Елегантний плащ підходить до будь-якого вбрання. Такий верхній одяг може бути з вовни або габардину, а полегшені варіанти - з віскози, бавовни і шовку.

Меган Маркл vogue.ua

Емілі Ратажковскі vogue.ua

Туфлі-човники

Такі туфлі актуальні майже цілий рік, за винятком зими. Важливо, щоб вони були зі шкіри або замші. Крім того, слід звертати увагу на каблук - він повинен бути стійким і зручним.

Летиція Каста vogue.ua

Streetstyle на Тижні моди в Мілані vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які речі повинні зникнути з гардероба, оскільки вони здешевлюють будь-який образ і роблять його безглуздим.

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