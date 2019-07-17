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Як у Іванки: Зеленська засвітилася в костюмі за 20 тисяч

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Перша леді України Олена Зеленська 16 липня вже вдруге з'явилася на публіці в червоному брючному костюмі, відвідавши з президентом Олімпійську базу в Конча-Заспі.

За даними "Страна.ua", вона вибрала вбрання від французького бренду Sandro, відомого завдяки якісним тканинам.

Вбрання Олени Зеленської

Вбрання Олени Зеленської

Страна

Уточнюється, що в онлайн-магазинах такий костюм відсутній. Піджак коштує $488 (близько 12 700 грн), брюки – $277 (7202 грн). Отже, вбрання Зеленської, без урахування туфель і топа, коштує близько 20 тис. гривень.

Олена Зеленська в червоному костюмі

Олена Зеленська в червоному костюмі

Instagram Олени Зеленської

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У цьому ж костюмі перша леді була присутня на оголошенні результатів президентських виборів. У Києві речі цього бренду продаються у фірмовому магазині в ТЦ Gulliver.

Як у Іванки: Зеленська засвітилася в костюмі за 20 тисяч
Як у Іванки: Зеленська засвітилася в костюмі за 20 тисяч

Sandro часто вибирають знаменитості. У дочки президента США Дональда Трампа Іванки є кілька різних костюмів, у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон є легкі сукні цієї фірми. Цей бренд також припадає до смаку популярній співачці Бейонсе.

На оголошенні результатів виборів

На оголошенні результатів виборів

facebook Володимира Зеленського

Кейт Міддлтон, Іванка Трамп і Бейонсе

Кейт Міддлтон, Іванка Трамп і Бейонсе

Страна

Олена і Володимир Зеленські на Олімпійській базі

Олена і Володимир Зеленські на Олімпійській базі

Instagram Олени Зеленської

На Олімпійській базі

На Олімпійській базі

president.gov.ua

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Instagram Олени Зеленської

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір нарядів. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом у Канаду.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.

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Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Мода
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Дёшево одеваться как то. И это заметно даже по гражданским укростана
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