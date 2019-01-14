Як поповнити гардероб новими образами: поради від українського дизайнера

Відомий український дизайнер і fashion-експерт Анастасія Іванова розповіла, як правильно підібрати базові сукні, щоб гардероб поповнився новими образами.

Порадами вона поділилася із виданням OBOZREVATEL. "Я рекомендую дотримуватися декількох правил під час вибору базових суконь. Краще, щоб вони були однотонними, без фактури на тканині або принтів. Це дозволить вам легко поєднувати їх із іншими елементами вашого гардеробу, кожен день бути різною і виглядати по-новому. Також обов'язково враховуйте сезонність (весна/літо, осінь/зима), свій вік, статус і, звичайно ж, місце, де ви працюєте. Адже завжди важливо виглядати доречно", — розповіла Анастасія.

За словами дизайнера, найкраще почати підбір із маленької чорної сукні. Щоб образ не був занадто похмурим і важким, Анастасія порадила додати до нього контрастні елементи: туфлі або сумочку насиченого червоного або синього кольору. Також не варто забувати про аксесуари: пасок або прикраси.

Фото: nailuna.com

Дизайнер зазначила, що у справжньої жінки в базовому гардеробі має бути хоча б одна червона сукня. Але тут важливо правильно підібрати відтінок, який підійде саме вам. Тому варто приміряти світло-бордовий, і червоний, щоб знайти тон із відповідним для вас кольоротипом.

Фото: nailuna.com

Також вона додала, що в базовому гардеробі важливо мати сукню-футляр яскравого і соковитого кольору. Вона відмінно буде поєднуватися із різними фасонами жакетів, пальто і кардиганом. Також чудовою знахідкою стане біла сукня А-силуету. Такий фасон підійде усім типам фігури, адже він ідеально підкреслює талію і приховує недоліки, а білий колір вважається символом свободи.

Фото: nailuna.com

Фото: nailuna.com

Фото: nailuna.com

Крім того, дизайнер зазначила, що найголовніше в базових сукнях — вам має бути в них комфортно, і ви повинні подобатися самій собі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти і стилісти вибрали головні тренди весни 2019 року. Їхній список опублікувало видання Vogue.

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