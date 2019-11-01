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1 листопада • оновлено в 22:05
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Як поєднувати кольори в одязі правильно: стильна Білик показала приклад модницям

1.7т Читати матеріал російською

Народна артистка України, співачка Ірина Білик порадувала шанувальників стильним образом.

Відповідну фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу захоплених відгуків користувачів.

Ірина Білик

Ірина Білик

instagram / bilyk_iryna

"Хочеться легкості. Це прекрасне відчуття, коли летиш, пурхаєш над дійсністю. У творчості завжди так. Доводиться підніматися над дійсністю і бути вище. Відсторонюватися від скандалів, інтриг і пліток, щоб творити. Розумієте, про що я", – написала Білик.

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Зокрема, артистка для фотосесії вибрала одяг у модній осінній палітрі. Вона надягла куртку-парку кольору трави майже до коліна, яку доповнила багатошаровою різнокольоровою спідницею-максі з легкої тканини.

Ірина Білик у стильному вбранні

Ірина Білик у стильному вбранні

instagram / bilyk_iryna

Колірна гамма вийшла органічною, адже Білик поєднувала зелений, жовтий і бронзовий кольори, через що образ був яскравим і стильним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у Білик помер батько 15 жовтня. Артистка поділилася горем із шанувальниками у соцмережі, пояснивши, що чоловік пішов із життя у свій день народження.

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Особа
Ірина Білик
Місце
Україна
Тег
Мода
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