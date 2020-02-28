Як освіжити гардероб навесні: названо п'ять головних трендів

Навесні кожна дівчина хоче виглядати яскраво і цікаво. Щоб надати свіжості своєму гардеробу його необхідно розбавляти не тільки трендовими елементами, але і чимось зручним і незвичайним.

Глобальні тренди, які диктують модні дизайнери завжди можна розбавити простими і легко застосовними в звичайному житті елементами деталями, пише Cosmopolitan.

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Короткий жакет

Жакети оверсайз з об'ємними плечима в цьому сезоні особливо актуальні, але часом вони сильно набридають. Тому, іноді можна змінювати великий піджак на акуратний жакет.

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Плащ зі шкіри

Найкраще такий верхній одяг виглядає в комплекті з романтичними деталями: блузкою з ніжного шовку або платтям приталеного силуету.

Cosmopolitan

Широкий пояс

У цьому сезоні широкі ремені можна носити практично з чим завгодно: від ніжних суконь із шифону до строгих пальто.

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Комір як акцент

Комір сорочки або блузки може виконувати роль повноцінного аксесуара. Особливо, якщо ваша сорочка має яскравий відтінок, а крій коміра утворює гострі кути.

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Відкриті туфлі з гострим носом

Головна риса трендових туфель - гострий ніс і не дуже високий каблук. Таке взуття підійде і під джинси, і під штани, і під сукні.

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