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7 квітня • оновлено в 21:41
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Як одягатися стильно і не захаращувати гардероб: Алла Костромічова озвучила дієві поради

1.4т
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Українська супермодель і ведуча реаліті "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова є однією з найбільш відомих в світі. Ексклюзивно з виданням OBOZREVATEL вона поділилася корисними порадами, які допоможуть кожній дівчині одягатися стильно.

Алла Костромічова за роки успішної кар'єри підкорила світові подіуми, з'являлася на обкладинках найпопулярніших глянцевих журналів і співпрацював з такими брендами як Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen. Кому, як не їй все знати про стилі і мужніх Лайфхак?

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Instagram @alla

Слідкуйте за трендами і антитрендами

Так як останнім часом світ все більше захоплює fast fashion, тренди дуже швидко перетворюються в антитренди.

Fast fashion — це таке явище, коли на річ, представлену на Тижні моди, тут же зробили купу підробок, — пояснила ведуча Нового каналу. — Вся справа в тому, що Дому моди необхідно кілька місяців, щоб відшити свої колекції на продаж, тому весняні речі і презентують взимку. А мас-маркет цим користується і починає продавати неякісну підробку брендової речі, перетворюючи її на несмак.

Будьте лаконічні і не купуйте непотрібних речей

Вибирайте зрозумілий одяг. Для натхнення підпишіться на акаунти, стиль яких вам подобається. Купуйте менше речей, але більш вдумливо. Намагайтеся брати тільки той одяг, який доповнить вже наявний у вас комплект. Не треба купувати футболку або реглан тільки через те, що на них діє знижка.

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Instagram @alla

Плануйте і фотографуйте look'и

Скористайтеся карантином: витягніть всі літні речі з шафи і комбінуйте їх. Ви здивуєтеся, скільки у вас одягу, і зупиніть себе від зайвих покупок. Зробіть звичкою фотографувати look'и: нехай спочатку ви і витратите півдня, щоб все переміряти, зате потім в будь-який момент відкриєте фотоальбом і швидко підберете образ для виходу в світ.

Комбінуйте речі

З одного і того ж одягу можна створити літній/осінній/зимовий варіанти. Вся справа в деталях. Поміняйте туфлі на чобітки, а кардиган — на пальто, і у вас готовий абсолютно новий look.

Також Алла підкреслила, що "стильно" і "модно" — різні різні поняття.

"У вас не обов'язково повинні бути всі тренди з останніх колекцій, важливо мати свої, особливі речі, які ідеально підходять саме вам".
Алла Костромічова

Алла Костромічова

Instagram @alla

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як правильно одягатися, щоб виглядати на кілька років молодшою.

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Автор
Єва Романова
Особа
Алла Костромічева
Місце
Україна
Теги
Топ-модель по-українськи Мода
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