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2 листопада • оновлено в 19:27
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Як носити світлий одяг восени: внучка Ротару показала приклад

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Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко довела, що модну світлу палітру восени можна й навіть потрібно вибирати.

Мало того, що такий одяг завжди в тренді, так він ще й робить образ свіжим, ніжним і яскравим. Відповідним знімком Софія поділилася з шанувальниками в Instagram.

Соня Євдокименко полюбляє світлі речі

Соня Євдокименко полюбляє світлі речі

instagram / iamsofiaeve

"Улюблена палітра кольорів. Приємних вихідних", – підписала Євдокименко під кадром.

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Зокрема, Софія вибрала білу майку-алкоголічку, штани в тон, а контрастом зіграли піджак вільного крою іржаво-бежевого відтінку і підвіска кольору морської хвилі.

Соня Євдокименко поєднує світлі відтінки

Соня Євдокименко поєднує світлі відтінки

instagram / iamsofiaeve

Образ доповнила акуратна сіра сумочка з металевими ручками під золото. Останнім штрихом стали макіяж в стилі nude та чорний лак для нігтів. Таку колірну гамму можна вибирати і в холодну пору, замінивши елементи теплими речами.

Але варто враховувати, що білі брюки швидко стають брудними, особливо, якщо на вулиці сльота. На такий випадок Євдокименко продемонструвала іншу колірну гаму: бежевий тренч, чорні майка та джинси, а образ доповнила різнобарвним клатчем на ланцюжку.

Соня Євдокименко поєднує беж і чорні речі

Соня Євдокименко поєднує беж і чорні речі

instagram / iamsofiaeve

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іншу вдалу осінню гаму продемонструвала співачка Ірина Білик. Вона вибрала зелену парку і різнокольорову спідницю-максі, які виглядали гармонійно в ансамблі.

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Особи
Софія Ротару Соня Євдокименко
Теги
Мода шоу-бизнес Краса
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