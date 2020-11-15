Як бути взимку в тренді: поради експертів

Із настанням холодів кожен стикається з тим, як мати стильний вигляд взимку і до того ж не замерзнути.

Про те, як модно пережити холодну пору року, ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіли дизайнерка TTSWTRS Анна Осмехіна, психологиня Алла Рожкова, а також стилістка та блогерка Ксенія Господинова.

Як залишатися стильною взимку 2021: поради від дизайнерки Анни Осмєхіної

1. Вибирайте мішкуваті речі в спортивному стилі

Цієї зими не обійтися без приємного легкого пуховика, бомбера, який добре поєднується з толстовкою й лосинами. До базового гардеробу варто додати боді, обтислі штани й худі, що дозволяють не носити шапку. Завжди в тренді – красиво заміксовані, досить прості речі, доповнені однією харизматичною деталлю.

2. Робіть акцент на деталях

У холодну пору року зверніть увагу на грубе взуття, на аксесуари неонових кольорів, сумки мікроскопічних розмірів. Безумовно, не варто всі ці ефектні деталі поєднувати в одному образі.

3. Не забувайте про total black

Взимку ефектно матиме вигляд total black із вдалим пуховиком і дуже яскравими кросівками. Або, припустимо, об'ємні спортивні костюми з шовковим мереживним топом і розкішними сережками.

Який одяг і колір потрібно додати в осінньо-зимовий гардероб: поради від психологині Алли Рожкової

1. Взимку зверніть увагу на м'які тканини

У холодну пору року рекомендую робити акцент на м'які тканини, на теплий, комфортний і затишний одяг. Це допоможе створити певний затишок, знизить рівень тривожності, який часто припадає на осінньо-зимовий період.

2. Додайте чіткі лінії і стримані тони

Для тих, хто бажає бути більш зібраним, варто звернути увагу на більш чіткі лінії в одязі і на стримані тони. У холодну пору року нас оточує велика кількість темного одягу – асоціація з темним часом доби, і це може навіяти певну тугу.

3. Робіть акцент на яскравих відтінках

Жовтий – сонячний і енергійний колір, в якому переважає оптимізм. Він стимулює і збільшує концентрацію, допомагає бути більш організованим і піднімає тонус. Тому якщо хочеться в житті додати більше позитиву, рекомендую звернути увагу саме на жовтий колір.

Помаранчевий колір – асоціюється з радісними емоціями, веселощами. Такий колір додасть життєвих сил.

Червоний – допомагає розбавляти й додавати певну енергію. Цей колір асоціюється з силою і концентрацією. Якщо хочеться додати рішучих дій, енергії, привернути увагу, рекомендую звернути увагу саме на цей колір.

Бордовий колір – асоціюється з консерватизмом, упевненістю, стабільністю і стійкістю. Годиться для тих, хто бажає створити собі образ надійності.

4. Зверніть увагу на пастельні тони

Ніжні, пастельні кольори – показують романтизм, однак вони злегка інфантильні. Такі тони допомагають додати в образ крихкість і розслабленість.

5. Додайте в гардероб спокійні кольори

Фіолетовий – колір духовності і творчості, ідеально підійде тим, хто хоче додати креативності.

Зелений – спокійний колір, який асоціюється з гармонією й балансом. Він приємно впливає на очі, створює комфорт і свіжість в образі. Цей колір варто додати тим, хто хоче відчути здоров'я, комфорт та життя.

6. Не забувайте про базові відтінки

Білий і чорний – кольори, які часто вибирають у холодну пору доби. Вони досить нейтральні і їх застосовують, коли найчастіше люди втомлюються. Чорний і білий кольори допомагають сховатися і врівноважити емоції.

Коричневий – міцний, солідний колір, який говорить про стабільність і витривалість. І якщо не вистачає відпочинку, спокою й концентрації, психологи рекомендують його додавати у свій гардероб.

Сірий – базовий колір, який розслаблює й допомагає відчути себе спокійно.

Які атрибути додати в зимовий гардероб: поради від стилістки і блогерки Ксенії Господинової

1. Актуальне взуття на сезон осінь-зима 20-21:

Груба підошва;

Чоботи "наїзниці";

Взуття з гострим мисом.

2. Модні головні убори, які підійдуть під будь-який стиль:

шапка-біні;

капелюхи;

берети;

панама.

3. Стильний верхній одяг на холодний сезон:

пальто до підлоги;

пальто-халат;

невагоме стьобане пальто.

Лайфхаки від стиліста:

Монохромний look – це коли образ створений з одного кольору, який відрізняється трохи по тональності. Завжди буде мати виграшний і цікавий вигляд.

Не забувайте про об'ємні теплі светри, вони зігріють у холодну погоду.

Альтернатива джинсам – брюки з екошкіри, кольору чорного, сірого, коричневого або яскравих – зроблять образ більш цікавим.

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