Головна Новини
28 січня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Як бути в тренді: модні принти 2020 року

963
Читати матеріал російською

Леопардовий принт починає зникати з колекцій дизайнерів і асортименту мас-маркетів. На його місце приходить інша анималістика в різних проявах.

Про те, які принти замінять "леопарда" в 2020 році, пише Cosmopolitan.

Як бути в тренді: модні принти 2020 року

pexels.com

Новини
Не робіть так! Названі модні помилки, які роблять гладшими

Зміїна шкіра

Цей принт досить екзотичний і його можна зустріти в зелених, пісочних або молочних відтінках. Не варто впроваджувати його в образ у великій кількості - одна деталь максимум.

Зміїна шкіра

Зміїна шкіра

Зебра

Ще один принт, який варто носити тільки як деталь цілісного образу. Сумка, взуття або топ - найправильніший вибір.

Принт "зебра"

Принт "зебра"

Тиснення під крокодила

Фактура, яка в цьому сезоні буде особливо популярна. Найсміливішим і стильним варіантом буде тренч або пальто зі штучної шкіри. Більш класичним рішенням - сумка або чоботи.

Тиснення під крокодила

Тиснення під крокодила

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-5 речах, які роблять образ дешевим. Їх потрібно викинути зі свого гардероба.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги