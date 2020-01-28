Як бути в тренді: модні принти 2020 року

Леопардовий принт починає зникати з колекцій дизайнерів і асортименту мас-маркетів. На його місце приходить інша анималістика в різних проявах.
Про те, які принти замінять "леопарда" в 2020 році, пише Cosmopolitan.
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Зміїна шкіра
Цей принт досить екзотичний і його можна зустріти в зелених, пісочних або молочних відтінках. Не варто впроваджувати його в образ у великій кількості - одна деталь максимум.
Зміїна шкіра
Зебра
Ще один принт, який варто носити тільки як деталь цілісного образу. Сумка, взуття або топ - найправильніший вибір.
Принт "зебра"
Тиснення під крокодила
Фактура, яка в цьому сезоні буде особливо популярна. Найсміливішим і стильним варіантом буде тренч або пальто зі штучної шкіри. Більш класичним рішенням - сумка або чоботи.
Тиснення під крокодила
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