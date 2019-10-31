Як бути в тренді: модні колготки сезону осінь-зима 2019/2020

У сезоні осінь-зима 2019/2020 колготки є повноцінним елементом образу. Дизайнери запропонували дівчатам різнокольорові пари, фантазійні моделі з ніжного мережива, анімалістичні візерунки, колготки з монограмами, а також вечірні варіанти, прикрашені стразами або перлами.

Цієї осені кожна модниця зможе знайти для себе ідеальну пару колготок, пише Vogue.ua.

Важливо вибирати не просто тілесні або чорні пари, а такі що виділяються із загальної маси. Так, Fendi пропонують розбавити буржуазний спосіб колготками, посипаними логотипами бренду, Versace додали нотки драми в вечірній фатальний ансамбль за допомогою мереживних чорних колготок, а Gucci освіжили формальну синю трійку ажурними рожевими парами.

Gucci осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Versace осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Fendi осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Стефано Габбана і Доменіко Дольче показали хижі пари, прикрашені леопардовим принтом, а Жюльєн Дассен зробив ставку на капронові чорні моделі, декоровані дрібними перлами – такі колготки стануть прикрасою будь-якого образу на вечірці.

Dolce & Gabbana осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Paco Rabbane осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

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