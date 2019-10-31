Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 13:57
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Як бути в тренді: модні колготки сезону осінь-зима 2019/2020

1.1т Читати матеріал російською

У сезоні осінь-зима 2019/2020 колготки є повноцінним елементом образу. Дизайнери запропонували дівчатам різнокольорові пари, фантазійні моделі з ніжного мережива, анімалістичні візерунки, колготки з монограмами, а також вечірні варіанти, прикрашені стразами або перлами.

Цієї осені кожна модниця зможе знайти для себе ідеальну пару колготок, пише Vogue.ua.

Як бути в тренді: модні колготки сезону осінь-зима 2019/2020
Новини
Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Важливо вибирати не просто тілесні або чорні пари, а такі що виділяються із загальної маси. Так, Fendi пропонують розбавити буржуазний спосіб колготками, посипаними логотипами бренду, Versace додали нотки драми в вечірній фатальний ансамбль за допомогою мереживних чорних колготок, а Gucci освіжили формальну синю трійку ажурними рожевими парами.

Gucci осінь-зима 2019/2020

Gucci осінь-зима 2019/2020

vogue.ua

Versace осінь-зима 2019/2020

Versace осінь-зима 2019/2020

vogue.ua

Fendi осінь-зима 2019/2020

Fendi осінь-зима 2019/2020

vogue.ua

Стефано Габбана і Доменіко Дольче показали хижі пари, прикрашені леопардовим принтом, а Жюльєн Дассен зробив ставку на капронові чорні моделі, декоровані дрібними перлами – такі колготки стануть прикрасою будь-якого образу на вечірці.

Dolce & Gabbana осінь-зима 2019/2020

Dolce & Gabbana осінь-зима 2019/2020

vogue.ua

Paco Rabbane осінь-зима 2019/2020

Paco Rabbane осінь-зима 2019/2020

vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку з найкрасивішою, стильною і теплою верхнього одягу на зиму 2019-2020.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel