Як бути стильною взимку: речі, які необхідно придбати

Шкільна форма стала справжнім трендом в 2019-2020 році, який у світовій індустрії моди отримав назву preppy.

Жилети, картаті спідниці та в'язані кардигани давно вийшли за межі шкіл і університетів і в цьому сезоні стали особливо актуальними, пише "Wday".

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Гардероб з елементами preppy можна підібрати на будь-який сезон. У багатьох він асоціюється з піджаками, джемперами і кардіганами і це дійсно знакові елементи стилю.

Типовими складовими стилю є:

Кольори: глибокий синій, червоний, яскраво-жовтий, пісочний, сірий, білий, хакі, бежевий.

Принти: клітина, ромб, смужка і поєднання цих принтів.

Тканини: твід, бавовна, шерсть, кашемір, віскоза, мохер.

Гардероб: спідниця-олівець, спідниця-плісе, спідниця і плаття А-силуету; клубний піджак, в'язаний жилет, джемпер, пуловер, блейзер, світшоти, кардиган; тренч, пальто; блузка сорочкового крою, оксфордська сорочка, сорочка-поло, футболка-поло; брюки класичного крою, штани-банани, скінні, шорти з щільного матеріалу.

Взуття: мокасини, лофери, балетки, оксфорди, дербі, броги, топ-сайдери, туфлі на невисокому каблуці.

Сумки: сетчел, рюкзак, почтальонка, пошет, тоут, уікендер, клатч, портфель.

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