"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням

Українка Регіна Тодоренко і її зірковий чоловік, співак Влад Топалов з'явилися на премії "Найстильніші люди" за версією глянцю HELLO. Регіна вразила своїх шанувальників безглуздим вбранням на престижному заході.

Так, Тодоренко постала перед публікою в дивній чорній сукні з бахромою, яка нагадала декому "куряче пір'я". Також вбрання повністю спотворило фігуру Регіни. Знімок артистка показала на особистій сторінці в Instagram.

"У цьому році ми не найстильніша пара року, але впевнена, що в наступному станемо. Спасибі вам величезне за ваші голоси! Я ж то напевне знаю, як сильно ви підтримували", – написала Тодоренко.

Примітно, що в минулому, 2018 році, саме Тодоренко і Топалов стали найстильнішою парою року в Росії за версією популярного глянцю.

Цього ж разу шанувальники Регіни відзначили: абсолютно не здивовані тому, що пару не визнали стильною, так як зірка вибрала потворне вбрання на церемонію вручення і у неї зовсім немає смаку.

Більш того, через безглузду сукню артистку порівняли з "необщипаною куркою", "бабою на самоварі" і "ялинкою".

"У такому вбранні найстильнішою парою року не стати... Плаття тебе з'їло! Ти як курка необщипана. Така красуня, але наряд – відстій!" – обурилися фоловери.

"З такою фігурою можна гарне вбрання підібрати, а вона одягається постійно дивно і безглуздо. У чому стиль, одне вбрання гірше іншого", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов викликав ажіотаж в мережі "постільним" знімком з сином. Новоспечений батько поскаржився на те, що сильно поправився після народження дитини, але абсолютно не соромиться показувати свої "складки на животі".

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