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"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням

1.1тЧитати матеріал російською

Українка Регіна Тодоренко і її зірковий чоловік, співак Влад Топалов з'явилися на премії "Найстильніші люди" за версією глянцю HELLO. Регіна вразила своїх шанувальників безглуздим вбранням на престижному заході.

Так, Тодоренко постала перед публікою в дивній чорній сукні з бахромою, яка нагадала декому "куряче пір'я". Також вбрання повністю спотворило фігуру Регіни. Знімок артистка показала на особистій сторінці в Instagram.

"У цьому році ми не найстильніша пара року, але впевнена, що в наступному станемо. Спасибі вам величезне за ваші голоси! Я ж то напевне знаю, як сильно ви підтримували", – написала Тодоренко.

Примітно, що в минулому, 2018 році, саме Тодоренко і Топалов стали найстильнішою парою року в Росії за версією популярного глянцю.

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Цього ж разу шанувальники Регіни відзначили: абсолютно не здивовані тому, що пару не визнали стильною, так як зірка вибрала потворне вбрання на церемонію вручення і у неї зовсім немає смаку.

Більш того, через безглузду сукню артистку порівняли з "необщипаною куркою", "бабою на самоварі" і "ялинкою".

"У такому вбранні найстильнішою парою року не стати... Плаття тебе з'їло! Ти як курка необщипана. Така красуня, але наряд – відстій!" – обурилися фоловери.

"З такою фігурою можна гарне вбрання підібрати, а вона одягається постійно дивно і безглуздо. У чому стиль, одне вбрання гірше іншого", – додали інші.

"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням
"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням
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"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням
"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням
"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням
"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням
"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням
"Воно вас з'їло!" Тодоренко обурила мережу безглуздим вбранням

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов викликав ажіотаж в мережі "постільним" знімком з сином. Новоспечений батько поскаржився на те, що сильно поправився після народження дитини, але абсолютно не соромиться показувати свої "складки на животі".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Теги
шоу-бизнесМодаНовини Росії
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