Викиньте це негайно! Речі, від яких слід позбутися

Дуже важливо регулярно викидати одяг з гардеробу і оновлювати його. Деякі речі можуть нагадувати про сумні події і їх наявність буде псувати настрій. Від речей, який не підходять за розміром теж слід позбутися, оскільки вони тільки займаю місце в шафі.

Про те, від якого одягу слід позбутися в першу чергу пише "Рамблер".

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Речі, які вам малі

Зберігати речі меншого розміру в надії на те, що ви схуднете, не варто: мало того, що вони будуть захаращувати вашу шафу, так ще й зайвий раз змусять вас переживати.

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Речі, які вам великі

Старі речі, які вам сильно великі, потрібно або віддати або перешити, або просто викинути. Вони не повинні захаращувати вашу шафу.

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Речі, які ви взагалі не носите

Якщо пройшов рік, а ви так і не надягли річ - сміливо позбавляйтеся від неї: ви не надягнете її ніколи.

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Речі, які зіпсувалися

Якщо одяг вже не відіпрати і не зашити, навіщо віщо він у вашій шафі?

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Речі, які навіюють сумні спогади

Якщо річ у вас свідомо асоціюється з чимось сумним, навіщо її зберігати? Ви навряд чи надягнете її, а якщо і зробите це, то ризикуєте зіпсувати собі настрій.

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Раніше OBOZREVATEL повідомив, від якої верхнього одягу потрібно позбутися взимку, оскільки це не модно.

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