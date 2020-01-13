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13 січня • оновлено в 11:40
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Викиньте це негайно! Речі, від яких слід позбутися

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Дуже важливо регулярно викидати одяг з гардеробу і оновлювати його. Деякі речі можуть нагадувати про сумні події і їх наявність буде псувати настрій. Від речей, який не підходять за розміром теж слід позбутися, оскільки вони тільки займаю місце в шафі.

Про те, від якого одягу слід позбутися в першу чергу пише "Рамблер".

Викиньте це негайно! Речі, від яких слід позбутися

pexels.com

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Речі, які вам малі

Зберігати речі меншого розміру в надії на те, що ви схуднете, не варто: мало того, що вони будуть захаращувати вашу шафу, так ще й зайвий раз змусять вас переживати.

Викиньте це негайно! Речі, від яких слід позбутися

pexels.com

Речі, які вам великі

Старі речі, які вам сильно великі, потрібно або віддати або перешити, або просто викинути. Вони не повинні захаращувати вашу шафу.

Викиньте це негайно! Речі, від яких слід позбутися

pexels.com

Речі, які ви взагалі не носите

Якщо пройшов рік, а ви так і не надягли річ - сміливо позбавляйтеся від неї: ви не надягнете її ніколи.

Викиньте це негайно! Речі, від яких слід позбутися

pexels.com

Речі, які зіпсувалися

Якщо одяг вже не відіпрати і не зашити, навіщо віщо він у вашій шафі?

Викиньте це негайно! Речі, від яких слід позбутися

pexels.com

Речі, які навіюють сумні спогади

Якщо річ у вас свідомо асоціюється з чимось сумним, навіщо її зберігати? Ви навряд чи надягнете її, а якщо і зробите це, то ризикуєте зіпсувати собі настрій.

Викиньте це негайно! Речі, від яких слід позбутися

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL повідомив, від якої верхнього одягу потрібно позбутися взимку, оскільки це не модно.

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Автор
Марія Дідик
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