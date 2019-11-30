Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

У Новий рік кожна дівчина хоче виглядати по-особливому, і гарна зачіска допоможе їй у цьому.
Причому це стосується не тільки власниць довгого волосся, але й дівчат з короткими і середніми стрижками. OBOZREVATEL розповідає про наймодніші зачіски на Новий рік 2020 Білого Щура.
Зачіски на Новий рік 2020 для довгого волосся
Дівчата з довгим волоссям на Новий рік 2020 можуть спробувати зробити такі зачіски як укладання "подружки серфера", голлівудська хвиля, культова "бабета" в стилі Бріджит Бардо. Такі зачіски допоможуть виглядати молодше і зроблять образ романтичним.
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
Зачіски для волосся середньої довжини
Для дівчат, які носять стрижки середньої довжини, ідеальними будуть зачіски пучок, хвіст, вузол і коса з бантом. З такими зачісками ви будете виглядати мило і ніжно.
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
Зачіски на Новий рік 2020 для короткого волосся
Хорошим варіантом для дівчат з коротким волоссям буде, наприклад, гладке укладання з ефектом "мокрого волосся". Акцент на яскравих губах чудово доповнить образ. Також підійдуть "вибух" локонів або укладання з різнокольоровими пасмами.
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
instagram.com/natalieannehair
instagram.com/luxyhair
Як повідомляв OBOZREVATEL, стилісти на показах і зірки світового шоу-бізнесу показали наймодніші тренди на стрижки сезону осінь-зима 2019-2020.
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