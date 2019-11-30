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30 листопада • оновлено в 10:43
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Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

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У Новий рік кожна дівчина хоче виглядати по-особливому, і гарна зачіска допоможе їй у цьому.

Причому це стосується не тільки власниць довгого волосся, але й дівчат з короткими і середніми стрижками. OBOZREVATEL розповідає про наймодніші зачіски на Новий рік 2020 Білого Щура.

Зачіски на Новий рік 2020 для довгого волосся

Дівчата з довгим волоссям на Новий рік 2020 можуть спробувати зробити такі зачіски як укладання "подружки серфера", голлівудська хвиля, культова "бабета" в стилі Бріджит Бардо. Такі зачіски допоможуть виглядати молодше і зроблять образ романтичним.

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Зачіски для волосся середньої довжини

Для дівчат, які носять стрижки середньої довжини, ідеальними будуть зачіски пучок, хвіст, вузол і коса з бантом. З такими зачісками ви будете виглядати мило і ніжно.

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

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Зачіски на Новий рік 2020 для короткого волосся

Хорошим варіантом для дівчат з коротким волоссям буде, наприклад, гладке укладання з ефектом "мокрого волосся". Акцент на яскравих губах чудово доповнить образ. Також підійдуть "вибух" локонів або укладання з різнокольоровими пасмами.

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/natalieannehair

Виглядати по-особливому: модні зачіски на Новий рік 2020

instagram.com/luxyhair

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Брудна голова і неслухняний чубчик: модні зачіски сезону 2019-2020

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Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Новий рік
Теги
зачіска Краса Мода Новий Рік-2020 Стиль
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то причёсок я не увидел какие то совковые лохмотья,после застолья когда их будут драть прическа вернее это подобие ей не понадобиться))))
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