Виглядає дешево: названо одяг, який псує жінок

Шведська блогерка, засновник School of Affluence Анна Бей перерахувала одяг, через які жінки виглядають не модно, а "дешево".

За її словами, ці топ-10 речей не дозволять виглядати елегантно і стати частиною "світського суспільства", передає видання The Sun.

Спортивний одяг, на думку модного експерта, є однією з найбільших помилок дівчат за межами спортзалу.

Кім Кардаш'ян в спортивному одязі instagram / kimkardashian

"Люди стали такими ледачими. Вони не хочуть надягати відповідний одяг, зачісуватися і виглядати елегантно. Жодна леді не дозволить собі ходити в велосипедках, якщо вона не на тренуванні", – пояснила експерт.

Бандажну сукню Бей також вважає не найкращим вибором, так як таке вбрання привертає занадто багато уваги до фігури. Експерт стверджує, що навіть заможні жінки не можуть дозволити собі такий образ, оскільки він "здешевлює зовнішність".

Крістіна Агілера та Кім Кардаш'ян в бандажній сукні

Кроп-топи вона також внесла до списку одягу, від якого варто відмовитися. Бей вважає, що вони виглядають по-дитячому і відкривають низ живота, ідеальністю якого можуть похвалитися далеко не всі.

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Мультяшні принти теж роблять образ дитячим і неелегантним. "Особисто я не знаходжу цей тип одягу привабливим взагалі", – зазначила вона.

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Футболки Бей також порадила виключити з повсякденного гардероба, особливо, якщо потрібно йти до офісу. Краще цей елемент одягу носити вдома.

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Рвані джинси також потрапили до списку модних помилок. "Це виглядає дешево, це виглядає жахливо. Якщо це ваш стиль – добре. Але якщо ви хочете виглядати вишукано, від рваних джинсів треба відмовитися", – сказала експерт.

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Джинсові шорти Бей також розкритикувала, принаймні синього кольору. Вона порадила дівчатам, які не можуть відмовитися від цього елемента одягу, поміняти його на білий, який зробить образ "дорожчим".

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Улюблені поношені сумки. "Сумка для жінки – все. Якщо вона виглядає пошарпаною, то зіпсує весь образ. Як тільки вона постаріла, потрібно купувати нову", – закликала експерт.

Моду 90-х Бей також вважає "дешевою". На її думку, яскраві колготки і чокери псують образ, вбиваючи всю елегантність. "Елегантна жінка не буде носити такий одяг, тому що вона виглядає дешевою, хоча це й дуже гаряча тенденція", – сказала вона.

Ріанна в чокері

Пом'ятий одяг замкнув список експерта. "Елегантні дами не виходять з дому в м'ятому одязі", – додала Бей, закликавши модниць ретельно стежити за речами.

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