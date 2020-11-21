Відомий бренд випустив кросівки за 5750 доларів: який вигляд вони мають
Відомий модний будинок Balenciag випустив кросівки Track.2 за 5750 доларів, які не можна носити.
Дизайнери бренду створили взуття, повністю виконане з латуні і покрите сріблом.
Кросівки представляють собою точну копію взуття 41 європейського розміру. Модне взуття створили в Італії.
Track Sculpture складаються з 16-ти окремих частин, спаяних між собою. Їх можна придбати на сайті Balenciaga і в магазинах бренду в Нью-Йорку за 5750 доларів.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, взуття з 70-х стало новим жіночим трендом осені 2020.