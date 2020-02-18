"Ва-банк пішла": нардеп викликала ажіотаж глибоким декольте в Раді

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердиєва з'явилася на засіданні в спокусливому вбранні.

Так, фотографією політика поділився на своїй сторінці в Facebook український фотограф Ян Доброносов.

Ірина Аллахвердиєва hyser.com.ua

На знімку Аллахвердиєва сфотографована в стильному чорному костюмі. Верхні гудзики вбрання депутат залишила розстебнутими, демонструючи яскраво-червоний топ. Акцентом вбрання став глибокий виріз.

Ірина Аллахвердиєва Facebook @yan.dobronosov

Під публікацією в соцмережі користувачі почали коментувати модний вихід нардепа:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нардеп Ірина Аллахвердиєва з'явилася на засіданні у Верховній Раді в білій сукні вище коліна з мереживним верхом, крізь який просвічувалася білизна.

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