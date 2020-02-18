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18 лютого • оновлено в 15:09
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"Ва-банк пішла": нардеп викликала ажіотаж глибоким декольте в Раді

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Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердиєва з'явилася на засіданні в спокусливому вбранні.

Так, фотографією політика поділився на своїй сторінці в Facebook український фотограф Ян Доброносов.

Ірина Аллахвердиєва

Ірина Аллахвердиєва

hyser.com.ua

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На знімку Аллахвердиєва сфотографована в стильному чорному костюмі. Верхні гудзики вбрання депутат залишила розстебнутими, демонструючи яскраво-червоний топ. Акцентом вбрання став глибокий виріз.

Ірина Аллахвердиєва

Ірина Аллахвердиєва

Facebook @yan.dobronosov

Під публікацією в соцмережі користувачі почали коментувати модний вихід нардепа:

Нардеп викликала ажіотаж глибоким декольте в Раді
Нардеп викликала ажіотаж глибоким декольте в Раді
Нардеп викликала ажіотаж глибоким декольте в Раді
Нардеп викликала ажіотаж глибоким декольте в Раді
Нардеп викликала ажіотаж глибоким декольте в Раді
Нардеп викликала ажіотаж глибоким декольте в Раді

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нардеп Ірина Аллахвердиєва з'явилася на засіданні у Верховній Раді в білій сукні вище коліна з мереживним верхом, крізь який просвічувалася білизна.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ірина Аллахвердиєва
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
а ни че так слуга. а бы ей поприказывал че нить)) пару-тройку раз)
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