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В рамках закону: Крістіан Лубутен відстояв головну "фішку" туфель в суді

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Європейський суд юстиції в Люксембурзі підтвердив ексклюзивне право французького будинку взуття Christian Louboutin на використання червоної підошви в знаменитих туфлях на високих підборах.

Юстиційний суд визнав, що поєднання кольору, нанесеного на підошву туфель, може бути товарним знаком в ЄС, і таким чином прийняв рішення на користь дизайнерського дому Christian Louboutin, пише Bloomberg.

Суд постановив, що обмеження на реєстрацію форм взуття певної марки не поширюються на колір.

Туфлі від Christian Louboutin

АіФ

Справу повернуть до суду Гааги, який і передав слухання в Європейський суд юстиції.

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Відзначимо, процес про ексклюзивність червоної підошви Christian Louboutin почався ще в 2012 році. Дизайнерський будинок подав позов проти голландської компанії Van Haren, яка продавала більш дешеві туфлі з червоною підошвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома марка одягу H&M планує відкрити мультибрендові магазини, де товари будуть продаватися по істотно зниженими цінами.

Особа
Крістіан Лубутен
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