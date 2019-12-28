У стилі диско: Каменських викликала ажіотаж епатажним образом

Популярна українська співачка, суддя шоу "Х-Фактор-10" на телеканалі СТБ Настя Каменських (NK) викликала ажіотаж епатажним образом.

Для грандіозного суперфіналу зірка вибрала вбрання у стилі диско, що вигідно підкреслило розкішну фігуру. Відповідним знімком вона поділилася в Instagram.

Каменських - образ на "Х-Факторі" Кадр з відео

Зокрема, Каменських прийшла на прямий ефір у комбінезоні кольору металік. А руки артистки прикрашали цікаві малюнки. Співачка зізналася, що наносила їх Оля Полякова перед ефіром.

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Настя Каменських на "Х-Факторі" у стилі диско instagram / kamenskux

"Воу-воу, легше", "Богиня дискотеки", "Крутезна", "Вогонь", "Найкраща", "Вогонь", "Клас", – відреагували шанувальники.

Настя Каменських на "Х-Факторі" з малюнками на руках Сторіс

Малюнки на руках Каменських Фото: Сторіс

Настя Каменських – епатажний образ Фото: Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперфінал "Х-Фактор" був яскравим та насиченим. На сцені виступили найяскравіші українські артисти і колишні учасники шоу. Всі подробиці, а також, хто переміг, можна дізнатися в нашому матеріалі.

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