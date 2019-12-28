У стилі диско: Каменських викликала ажіотаж епатажним образом

Популярна українська співачка, суддя шоу "Х-Фактор-10" на телеканалі СТБ Настя Каменських (NK) викликала ажіотаж епатажним образом.
Для грандіозного суперфіналу зірка вибрала вбрання у стилі диско, що вигідно підкреслило розкішну фігуру. Відповідним знімком вона поділилася в Instagram.
Каменських - образ на "Х-Факторі"
Кадр з відео
Зокрема, Каменських прийшла на прямий ефір у комбінезоні кольору металік. А руки артистки прикрашали цікаві малюнки. Співачка зізналася, що наносила їх Оля Полякова перед ефіром.
Настя Каменських на "Х-Факторі" у стилі диско
instagram / kamenskux
"Воу-воу, легше", "Богиня дискотеки", "Крутезна", "Вогонь", "Найкраща", "Вогонь", "Клас", – відреагували шанувальники.
Настя Каменських на "Х-Факторі" з малюнками на руках
Сторіс
Малюнки на руках Каменських
Фото: Сторіс
Настя Каменських – епатажний образ
Фото: Сторіс
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Як повідомляв OBOZREVATEL, суперфінал "Х-Фактор" був яскравим та насиченим. На сцені виступили найяскравіші українські артисти і колишні учасники шоу. Всі подробиці, а також, хто переміг, можна дізнатися в нашому матеріалі.
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