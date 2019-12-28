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29 грудня • оновлено в 02:50
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У стилі диско: Каменських викликала ажіотаж епатажним образом

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Популярна українська співачка, суддя шоу "Х-Фактор-10" на телеканалі СТБ Настя Каменських (NK) викликала ажіотаж епатажним образом.

Для грандіозного суперфіналу зірка вибрала вбрання у стилі диско, що вигідно підкреслило розкішну фігуру. Відповідним знімком вона поділилася в Instagram.

Каменських - образ на "Х-Факторі"

Каменських - образ на "Х-Факторі"

Кадр з відео

Зокрема, Каменських прийшла на прямий ефір у комбінезоні кольору металік. А руки артистки прикрашали цікаві малюнки. Співачка зізналася, що наносила їх Оля Полякова перед ефіром.

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Настя Каменських на "Х-Факторі" у стилі диско

Настя Каменських на "Х-Факторі" у стилі диско

instagram / kamenskux

"Воу-воу, легше", "Богиня дискотеки", "Крутезна", "Вогонь", "Найкраща", "Вогонь", "Клас", – відреагували шанувальники.

Настя Каменських на "Х-Факторі" з малюнками на руках

Настя Каменських на "Х-Факторі" з малюнками на руках

Сторіс

Малюнки на руках Каменських

Малюнки на руках Каменських

Фото: Сторіс

Настя Каменських – епатажний образ

Настя Каменських – епатажний образ

Фото: Сторіс

У стилі диско: Каменських викликала ажіотаж епатажним образом
У стилі диско: Каменських викликала ажіотаж епатажним образом
У стилі диско: Каменських викликала ажіотаж епатажним образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперфінал "Х-Фактор" був яскравим та насиченим. На сцені виступили найяскравіші українські артисти і колишні учасники шоу. Всі подробиці, а також, хто переміг, можна дізнатися в нашому матеріалі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Х-Фактор Україна
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
Мода Краса фотографии фотосессія шоу-бизнес
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