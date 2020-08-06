У моду повернувся популярний головний убір 90-х. Фото

Голлівудські знаменитості повернули в моду один із трендів, популярних у 90-х роках, – капелюх-панаму.

Так, першими, хто опублікував у своїх Instagram-акаунтах знімки в даному головному уборі, стали сестри Кардаш`ян-Дженнер: Кортні та Кайлі. Зазначимо, що друга позувала на фото з подругою Анастасією Караніколау в панамках модного будинку Prada оранжевого і зеленого кольорів. Вартість такого аксесуару складає 340 доларів.

Кайлі Дженнер і Анастасія Караніколау (Instagram Кайлі Дженнер)

Кортні Кардаш`ян (Instagram Кортні Кардаш`ян)

У капелюсі-панамі сфотографувалася й дружина канадського співака Джастіна Бібера, супермодель Хейлі Болдвін. Вона доповнила свій образ різнобарвним спортивним костюмом.

Хейлі Бібер (Болдвін) Instagram Хейлі Бібер

Брат моделей Джіджі та Белли Хадід, Анвар Хадід, теж виявився шанувальником даного головного убору. У профілі музиканта, з'явився його знімок в чорній панамці.

Анвар Хадід (Instagram Анвара Хадіда)

Капелюх-панама – новий тренд 2020 року: фото

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