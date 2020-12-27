У мережі показали 100-річний модний одяг українок. Фото

У мережі опублікували знімок старовинного української одягу, який жінки носили близько сотні років тому.

Фотографію опублікував у Facebook український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані. На ньому закарбовано українські національні "юпки".

"...Отримав естетичний кайф у музеї села Бодаква, що на Полтавщині. Оці речі мають назву юпка. Справа – зимова, зліва – демисезонна, так би мовити. Їм близька ста років. Виглядають настільки сучасно і стильно, що ах", – написав він.

Як відомо, юпка була предметом верхнього одягу українок, який носили в холодну пору року. Вона являла собою укорочений варіант жіночої свити і зазвичай шилася з мануфактурних тканин: вибійки, черкасина або китайки.

Зазначимо, український національний одяг має давню історію та свої особливості залежно від регіону. Його характеризують такі спільні риси, як простота, стрункість силуету, колорит і багате оздоблення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше історик Вахтанг Кіпіані опублікував рідкісне фото пам'ятника запорозьким козакам на Кубані. Знімок датовано початком 20-го століття.