"Це моя важлива місія": знаменита українська модель відкриє навчальний fashion-табір

Відома в усьому світі українська модель, ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова стала засновницею табору для підлітків, де бажаючі зможуть навчатися модельному мистецтву.

Так, Алла буде навчати "вихованців" табору фотопозуванню, дефіле та здоровому способу життя. Мodels camp відкритий для дівчат і хлопців віком від 14 років. Також в заклад можуть потрапити і ті, кому вже виповнилося 12 років, але для цього буде потрібно письмовий дозвіл батьків. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба Нового каналу.

За словами Костромічової, модельний табір є своєрідною альтернативою для тих, хто поки не зміг потрапити на телепроект "Топ-модель по-українськи". Подібна організація стане першою в Україні.

Алла Костромічова Прес-служба Нового каналу

"Я сподіваюся, що табір буде дуже корисним, адже акцент в програмі ми робимо не тільки на моделінгу, але і на спорті, правильному харчуванні і здоровому способі життя. Вважаю своєю важливою місією популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. Я брала активну участь в складанні програми кемпу, і особисто проведу майстер-клас на першій зміні", - розповіла відома модель.

Прес-служба Нового каналу

У програмі плануються ранкові пробіжки уздовж озера, модельний фітнес, йога, медитації, майстер-класи з дефіле, фотопозуванню і хореографії. Також вихованцям проведуть інформативні лекції про моделінг і fashion-індустрію, професійні фотосети і багато іншого.

"Меню - наша особлива гордість, ми розробляли його разом з дієтологом, тому в ньому враховано все: денна норма калорій, баланс білків, жирів, вуглеводів і клітковини. Ну і, звичайно, ми будемо стежити, щоб кожна учасниця кемпу випивала необхідну денну норму води", - зазначила Алла.

Прес-служба Нового каналу

Крім цього, Костромічова заінтригувала: в таборі може з'являтися не тільки вона, а й учасники різних сезонів проектів "Супермодель по-українськи" і "Топ-модель по-українськи".

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